早报：AMD Zen 3年底发布 一加Nord官宣

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条让AMD粉丝开心的事。

苏妈：Zen 3年底发布，看起来棒极了！





AMD刚刚正式发售了锐龙3000XT系列，在庆功的同时，AMD CEO苏姿丰也带来了Zen 3的最新消息，确认在今年年底我们就能见到它。

苏妈表示：“Zen 3在实验室里看起来棒极了，我们将在今年晚些时候如期发布，我已经等不及要和大家分享更多信息了。”

一加中端机型最终确认！

一加Nord官方确认将于7月21日发布





之前一直传闻中的中端新机一加Nord终于定档，一加官方宣布将于英国夏令时间7月21日下午3点（北京时间当日晚上10点）举行新品发布会。

发布会的形式与此前曝光的一样，为AR在线直播，用户可以通过应用程序体验一场增强现实在线发布会。

下面来看两条iPhone的新闻。

iPhone以旧换新价值下调 更贱卖了





苹果中国官网悄然下调了iPhone以旧换新的抵值，下调幅度从100元到550元不等，其中iPhone XS从3450元下调到了2900元，也就是说现在以旧换新，iPhone XS只能抵扣2900元，缩水了550元。具体各机型调整后价格如上图所示。

iPhone 12包装托盘泄露 耳机和充电器真没了





有媒体透露，英伟达已经内部向AIC品牌显卡厂商发出通知，建议从7月开始对部分显卡型号进行涨价。其中一个理由是近期“挖矿”需求明显抬升，导致热门中端主流型号的市场需求非常旺盛。此外，在进入第三季度后图灵系列GPU芯片产能将明显降低，也会导致显卡涨价。

曾经的妖股如今令人唏嘘。

终于扛不住了 暴风集团股票暂停上市





深交所昨天晚间发布公告，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告，该所决定暴风集团股份有限公司股票自2020年7月8日起暂停上市。

最后来看一条游戏方面的新闻。





微软与343工作室正式确认，《光环3》将于7月14日登陆Steam平台，这也是《光环3》游戏首次在PC平台推出。值得一提的是，之前已经购买了《光环：士官长合集》的玩家，届时可以直接解锁《光环3》进行游玩。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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