早报：老干妈再回应诈骗事件 瑞幸内部调查已完成

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老干妈与腾讯之间的广告罗生门已经成为了近期的热点话题，老干妈也对此事件再次回应。



老干妈回应诈骗事件 腾讯未向其催收广告费





昨天下午，贵阳警方通报称，轰轰烈烈的腾讯与老干妈的广告费拖欠系三人伪造老干妈公章和腾讯签订合同，目前已刑拘。随后老干妈相关负责人及多名员工表示，腾讯公司从来没有催收过广告费，老干妈也没有与腾讯合作过。此外，老干妈多名工作人员表示，之前并不认识警方通报中的3人，这3人也没在老干妈工作过。

自今年3月以来，特斯拉公司市值开始一路走高。



超越丰田 特斯拉成为全球市值最高汽车公司





特斯拉取代丰田汽车，摘得全球市值最高车企桂冠，凸显了投资者对特斯拉试图挑战有逾130年历史的内燃机汽车行业的热情。特斯拉的股票自年初以来已经上涨一倍以上，周三盘中一度攀升3.5%，总市值达到2072亿美元，超过了丰田公司的2019亿美元。

瑞幸咖啡已经确认要在纳斯达克上市，而他们也宣布了内部调查结果。



瑞幸宣布内部调查已完成 去年4月开始伪造交易





近日瑞幸咖啡宣布内部调查基本完成，瑞幸咖啡特别委员会发现，伪造交易始于2019年4月。瑞幸咖啡特别委员会发现，公司在2019年的净收入被夸大了大约21.2亿元人民币，公司的成本和费用在2019年被夸大了13.4亿元。

近期英国反垄断机构宣布将限制大型科技公司，谷歌和Facebook也做出了回应。



谷歌脸书回应英国反垄断机构 今后会继续沟通





据外媒报道，针对英国反垄断机构计划出台新规来遏制大型科技公司的市场地位，谷歌和 Facebook 随后回应称，愿意与英国监管机构保持对话，进行建设性合作。在对数字广告市场进行了长达一年的审查后，英国竞争监管机构 “竞争与市场管理局”（CMA）周三呼吁政府出台更严厉的新规，以遏制 Facebook 和谷歌的市场地位。

本月Xbox Series X即将公布，有关这台主机的更多细节已经出现。

Xbox Series X底盘曝光 采用垫高式散热





近日，推特主@Brad Sams首次曝光了Xbox Series X的底盘，根据此次爆料，XSX的底部有巨大的圆形橡胶，用以在主机平放在地板上时，叠高机身。很明显，微软此举是为了加强散热。

在一加Nord官宣之后，今天一加再次放出这款新机的更多消息。

一加官方确认 一加Nord采用骁龙765G处理器





一加本周确认了将要发布的中端新机名为一加 Nord，现在官方确认了该机将搭载骁龙765G处理器。一加联合创始人Carl Pei在接受TechRadar采访时证实，一加Nord将采用骁龙 765G芯片组，使其成为一款经济实惠的5G手机。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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