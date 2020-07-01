该来的总会来 《网络直播营销行为规范》今日起施行

中关村在线消息：中国广告协会在今年6月发布了我国首份《网络直播营销行为规范》，并从今天开始正式实施了。该《规范》对直播电商中的各类角色、行为都作了全面的定义和规范。





《规范》规定，网络直播营销主体不得利用刷单、炒信等流量造假方式虚构或篡改交易数据和用户评价；不得进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。在网络直播营销中发布商业广告的，应当严格遵守《中华人民共和国广告法》的各项规定。

此次《规范》对网络直播营销进行了非常细的规定，针对平台部分，平台经营者应当加强本平台直播营销内容生态审核和内容安全治理；要求规范主播准入和营销行为，加强对主播的教育培训及管理；明确本平台禁止的营销行为及对违法、不良等营销信息的处置机制；依法配合有关部门的监督检查，提供必要的资料和数据。

针对主播部分，要求驻网络直播营销平台应当进行实名认证，前端呈现可以采用符合法律法规要求的昵称或者其他名称；在直播活动中，应当保证信息真实、合法，不得对商品和服务进行虚假宣传，欺骗、误导消费者；向商家、网络直播营销平台等提供的营销数据应当真实，不得采取任何形式进行流量等数据造假，不得采取虚假购买和事后退货等方式骗取商家的佣金。

针对观众也有相应要求，参与网络直播互动时，应遵守国家法律法规和平台管理规范，文明互动、理性表达，不得利用直播平台发表不当言论，侵犯他人合法权益。

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