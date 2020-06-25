SSD最新销量排行：第一太牛

今日，博板堂公布了2020年5月固态硬盘大陆TOP11出货量排行榜。金士顿、西数、金泰克位居前三，台电、七彩虹跻身前五，三星位列第八，影驰第十。

据悉，该数据为工厂对渠道+电商（不含行业SSD销量、OEM出货量）SELL IN出货数据为基础。整体5月份各品牌SSD出货详细状况如下：

2020年5月份SSD固态硬盘中国区SELL IN全部品牌总出货数据，相对4月份环比增长7%左右。5月份下跌速度减缓，各品牌商相对维持正常出货。

出货量前五名为：金士顿、西数、金泰克、台电、七彩虹。金士顿、西数继续表现增长趋势，大部分SSD品牌前面品牌有所增长，后面品牌有所下降，各自表现不一。

据此前消息，618期间，各大厂商借着促销的名义开始降价，1TB M.2硬盘重新回到800元左右。

据渠道价格，120GB SATA硬盘的报价从13.2美元降至12.5美元，240GB SATA硬盘报价从22美元降至21美元，480GB SATA硬盘的价格则从41美元滑落到40美元，算下来大约是280块钱。当然，这个价格是上游的报价，实际卖价要比这个价格高。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：SSD最新销量排行：第一太牛http://news.zol.com.cn/747/7471596.html