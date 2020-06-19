中关村在线消息：北京时间6月19日消息，今天下午华为正式对外发布了新机华为畅享20 Pro。这款新机搭载了天玑800处理器，并采用4800万像素后置三摄像头，支持5G双模六频全网通，起售价为1999元。



华为畅享20 Pro发布 天玑800+后置三摄像头

据了解，华为畅享20 Pro采用了一块6.5英寸全高清臻彩屏，屏幕刷新率为90Hz，屏占比达到了91.2%。该机支持双模六频全网通，拥有12根天线及26种调频状态，现网峰值下载速度为1519Mbps。华为畅享20 Pro将会推出深海蓝、星河银、幻夜黑三种配色。

核心配置方面，华为畅享20 Pro搭载了天玑800处理器，运行EMUI 10.1系统，畅享更多新体验。同时，华为畅享20 Pro还支持指关节截屏，手机克隆，操作更畅快；华为畅连通话，支持与智能音箱高清语音通话等功能。

在摄像头方面，华为畅享20 Pro配备了后置三摄像头。其中，这三颗摄像头分别为一颗4800万像素f1.8主摄、一颗800万像素f2.4景深镜头以及一颗200万像素f2.4微距镜头。

在售价方面，华为畅享20 Pro将会推出两个版本，其中6GB+128GB版本售价1999元，8+128GB版本售价2299元。

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