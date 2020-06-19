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    华为畅享20 Pro发布 天玑800+后置三摄像头

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月19日消息，今天下午华为正式对外发布了新机华为畅享20 Pro。这款新机搭载了天玑800处理器，并采用4800万像素后置三摄像头，支持5G双模六频全网通，起售价为1999元。

    华为畅享20 Pro发布 天玑800+后置三摄像头
    华为畅享20 Pro发布 天玑800+后置三摄像头

    据了解，华为畅享20 Pro采用了一块6.5英寸全高清臻彩屏，屏幕刷新率为90Hz，屏占比达到了91.2%。该机支持双模六频全网通，拥有12根天线及26种调频状态，现网峰值下载速度为1519Mbps。华为畅享20 Pro将会推出深海蓝、星河银、幻夜黑三种配色。

    核心配置方面，华为畅享20 Pro搭载了天玑800处理器，运行EMUI 10.1系统，畅享更多新体验。同时，华为畅享20 Pro还支持指关节截屏，手机克隆，操作更畅快；华为畅连通话，支持与智能音箱高清语音通话等功能。

    在摄像头方面，华为畅享20 Pro配备了后置三摄像头。其中，这三颗摄像头分别为一颗4800万像素f1.8主摄、一颗800万像素f2.4景深镜头以及一颗200万像素f2.4微距镜头。

    在售价方面，华为畅享20 Pro将会推出两个版本，其中6GB+128GB版本售价1999元，8+128GB版本售价2299元。

    （本文图片来自互联网）

    （7467518）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为畅享20 Pro发布 天玑800+后置三摄像头http://news.zol.com.cn/746/7467518.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/746/7467518.html report 916 中关村在线消息：北京时间6月19日消息，今天下午华为正式对外发布了新机华为畅享20 Pro。这款新机搭载了天玑800处理器，并采用4800万像素后置三摄像头，支持5G双模六频全网通，起售价为1999元。华为畅享20 Pro发布 天玑800+后置三摄像头据了解，华为畅享20 Pro采用了一块...
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