中关村在线消息：北京时间6月18日消息，近日投行韦德布什（Wedbush）公司的分析师丹尼尔·艾夫斯发布了一份投资报告，报告中他再次提及苹果今年新款手机iPhone 12由于加入了5G网络，即将迎来一个超级换机周期。



分析师继续看好苹果 iPhone12迎来超级周期

艾夫斯认为，在目前全球9.5亿iPhone用户中，3.5亿将在这一窗口期升级，因此未来一年内苹果的业绩是非常值得看好的。另外，相比上一次超级换机周期，iPhone 12此次的优势不仅仅是5G，更消费者可以拥有更多的选择。

苹果可能会稍微推迟 iPhone 12 系列智能机的发布日期，近日网络上除了各种概念渲染图，还爆出了 iPhone 12 的一些关键细节，以及可能有的海蓝配色。

目前以肯定的是，苹果会在 9 月的发布会上隆重推出 iPhone 12 系列，但个别机型可能要等到 10 月才能上市。



还有传闻称，即便某些 iPhone 12 机型会在 10 月初开售，iPhone 12 Pro 还可能会推迟到 11 ~ 12 月份上市。DigiTimes 的一份报告称，工厂将于 7 月份开始生产 iPhone 12，预计新机将支持 5G 网络。

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