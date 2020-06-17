上海苹果零售店被砸：多款Mac电脑被毁，肇事者神志不清

今日上，位于上海浦东陆家嘴的Apple Store国金店发生突发事件。一男子将店内数台Mac以及iPhone砸毁破坏，随后该男子被警方带走，并表示他神志不清，无法正常交流。这名男子破坏苹果零售店的原因还在调查中，但上海苹果零售店被砸视频已经在网络上传播。



苹果零售店被砸

上海浦东公安分局接 110 报警称：世纪大道一手机店有一男子在砸店内物品。接报后，民警迅速到场将男子控制，现场无人员受伤。民警在询问时发现，改名男子语无伦次，逻辑混乱，无法正常交流。目前，已被带至派出所作进一步调查。

而说到苹果零售店被砸事件，其实美国当地的Apple Store更加危险。在美国各地爆发的抗议活动中，苹果零售店成为个别暴徒们袭击的目标，有些零售店的店面遭受了严重破坏，甚至里面的商品也遭到抢掠，甚至被洗劫一空。

为了应对当前紧张局势，以及保护零售员工避免受到伤害，苹果周日决定暂时关闭其在美国各地的零售店，其中许多零售店刚刚因疫情封锁措施解除而重新恢复运营。

苹果公司声明称，“考虑到我们团队的健康和安全，已决定在周日关闭美国多家门店。” 之前有不少美国零售店被洗劫，苹果为了应对抗议和抢劫企图，许多苹果零售店已经开始打包商品，并用木板封住窗户，以减少损失。

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