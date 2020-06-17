多地出台电商主播人才政策：最高可获得50万元奖励

如果您要问2020年什么职业最火，恐怕非电商主播莫属。风头正劲的电商主播不仅吸引了各界的关注，也引发了各地的抢人大战。目前很多地区正在引进电商直播人才，多地区电商主播人才政策相继落地，广州市花都区计划给予优秀主播最高50万元购房奖励。

据报道，目前广州市、济南市、四川省、重庆市等多地，都在加速培养和引进电商直播人才，并出台了一系列扶持措施。其中开出条件最为优厚的当属广州市花都区，该地区计划给予优秀主播最高50万元购房奖励，全国各地的抢人大战一触即发。



名噪一时的主播李佳琦

在众多电商主播人才政策落地当中，以广州市花都区为例，花都区将引进专业直播运营商，对新设立或迁入花都区的专业直播运营商，被认定为区重点招商项目的，按实缴注册资本每满1亿元，给予100万奖励，单个企业最高奖励1200万元。

不仅如此，为花都“四上”企业年带货量超1000万、2000万、5000万元以上的优秀网红主播（拥有知名平台粉丝量50万以上），最高分别给予10万、30万、50万元花都区购房奖励，优先享受人才公寓、入户指标、子女入学等人才政策，众多电商主播人才政策落地。

提出电商主播人才政策的除了花都之外，四川省也提出，计划打造10000名网红带货达人，实现年直播带货销售额100亿元的目标。毗邻四川的重庆市也提出培训10000名直播带货达人的计划，力争实现直播电商年交易额突破百亿元。

俗语说得好，360行行行出状元。只是没想到随着互联网时代的加速到来，主播这个曾经被有些人带着有色眼镜来看的职业，如今已经变得如此抢手。不过要想成为一个出色的主播，其实对自身形象和素质要求都是极高的，想要靠当主播发财致富，还真得凭借自身实力~

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