中关村在线消息：近日，据荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 报道称，三星电子于 2019 年 12 月向世界知识产权局WIPO提交了这项“用于操控多个摄像头的装置和方法”的实用新型专利申请，并于 2020 年 6 月 11 日正式向外界公布。







三星最新专利：后置六摄智能机设计曝光

从这份 55 页的新专利来看，三星显然希望更进一步 ：在五个广角摄像头的基础上、再加入一个变焦摄像头外观看似矩形，以进一步改善成像质量。



五个 28mm等效 35mm广角镜头 + 一个长焦镜头的组合，可在常规模式下将图像传感器指向同一个方向，而后利用图像算法来优化阵列配置。

通过移动和倾斜传感器，甚至可实现更大的焦距，比如借助四个摄像头来拍摄具有全景虚化的图像，这也是当前三星智能机上尚未引入的一项功能。

多摄像头协作可增强摄影体验，不同镜头可独立地水平 / 垂直倾斜，只是成本、尺寸和功耗较高，使得目前仅在有限程度上使用阵列式摄像头。

倘若配置得当，这项技术有助于在光线不足的情况下获得更好的拍摄效果，具有出色的对焦、更高的动态范围、甚至多基散景效果。

在将其中一个镜头指定为主摄之后，阵列中的其它摄像头可以协同工作，因此即便较低分辨率的传感器，亦可带来不错的效果。

厂商可使用 4 个 32MP 的传感器，产生比单个 1 亿像素传感器更大的照片文件，此外借助相机的视场重叠，可以记录下更多的细节。

虽然目前尚不知晓三星将在哪款新机上率先引入这项技术，不过可以看出，未来的智能机镜头大战一定会不断升级愈演愈烈。【7464853】

（文中图片来自互联网）

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