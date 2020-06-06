周涛出任拼多多“明星推荐官” 618直播带货1999元iPhone 11等尖货

中关村在线消息：北京时间6月6日消息，拼多多宣布开启618预热，将通过明星直播推荐等方式，批次性揭晓618周期内，各类品牌商品的全网最新底价。

6日晚7点至11点，著名主持人周涛将作为“明星推荐官”登陆拼多多官方直播间。直播期间，周涛将结合自己的“百亿补贴”采购经验以及当下全网热门商品排名，精选43款商品进行推荐。拼多多官方将在周涛购买价的基础上，实施40%至50%的二次补贴，每场追加补贴额度超1亿元。





除“百亿补贴”叠加“推荐官补贴”外，直播期间，拼多多还将送出免费iPhone 11、1元三亚美高梅酒店套房等钜惠商品。平台用户通过“百亿补贴”频道或搜索关键词“周涛”等，均可以进入直播间进行购买。

历史底价追加最高50%二次补贴

据悉，周涛的本场直播将覆盖古驰、迪奥、苹果、戴森、雅诗兰黛、茅台、华为、小米、资生堂、美的等27大品牌共计43款热门商品，所有商品均将以前所未有的价格登场。

其中包括2399元的GUCCI虎头腰包、1999元的iPhone 11、999元的戴森吹风机、46068元的长城欧拉新能源汽车、199元的雅诗兰黛小棕瓶、499元的SK2神仙水、1599元的任天堂Switch游戏机等等。





“作为拼多多618的预热项目之一，‘明星推荐官’活动将在持续加码的‘百亿补贴’基础上，针对每场直播投入至少1亿元的额外补贴，确保所有商品一降到底。”拼多多“百亿补贴”负责人宗辉表示。

去年618期间，拼多多正式推出“百亿补贴”战略，针对最受消费者欢迎的商品实施不限时、不限量的大额补贴。截至今年5月底，仅拼多多官方“百亿补贴”金额就超过200亿元，品牌商等联合让利金额超过600亿元。

通过史无前例的补贴规模，拼多多打破了电商行业多年来的混乱大促体系，首次统一了全零售行业的价格认知，消费者群体中迅速形成了品牌标品就上“百亿补贴”的普遍心智。此后，各大电商平台均跟进提出了“百亿补贴”口号，但始终维持限时、微量的形式。

“‘百亿补贴’上线之初，平台便设立了数百人的比价团队，24小时监测各类商品的全渠道售价。”宗辉表示，“但随着‘百亿补贴’逐渐加码，拼多多同品最低价的优势持续扩大，比价机制并未发挥预想的效果。因此，今年618期间，我们将调整部分定价策略，同类商品对比平台自身各类大型活动的历史价格，在历史最低价的基础上，追加20%以上的二次补贴，特殊活动的追加补贴最高可达50%。”

在该定价策略的推动下，市场价5499元的iPhone 11，补贴价低至1999元；2399元的戴森吹风机，补贴价低至999元；1540元的230ML装SK2神仙水，补贴价低至499元。“618期间，平台‘百亿补贴’预计覆盖40000款商品，并且将根据平台需求指数实时追加补贴额度，持续推出更多超级单品。”宗辉表示。

1台手机预算买齐全套数码产品

随着618临近，各大平台均推出了明星直播带货专场，仅6日当天就有多场相关活动。“不同于其他平台的流量逻辑，拼多多‘明星推荐官’活动的目标是为用户提供最好的直播内容和最优质的购物体验，因此，我们更看重明星的专业素养和对于推荐商品的把控，希望结合其真实购物体验，通过最专业的表达为消费者带来宝贵建议。”宗辉表示。

曾连续16年主持央视春晚的前“央视一姐”周涛，成了首位登陆拼多多618活动的“明星推荐官”。作为“百亿补贴”的忠实用户，周涛将结合自己的“剁手”经验，向平台6.28亿用户推荐心目中的好货。

首场直播中，除iPhone、SK2神仙水等大标品外，周涛还推荐了包括家庭洗护套装、小龙虾、长粒香米、鲜榨果汁等多款商品，所有商品均享受“百亿补贴”叠加每场1亿元的专项补贴，确保全网最低价。此外，周涛还将通过每30分钟抽取免费iPhone、1元抢购三亚美高梅酒店套房等活动，为消费者送上更多重磅福利。





“随着‘百亿补贴’战略的持续深入，我们成功为全国消费者建立了‘天天618，日日双十一’的购物体系，在此基础上，我们希望进一步回归大促的本质，持续突破全网价格底线，让消费者1台手机的预算，可以买齐全套电子数码产品。”宗辉表示。

“明星推荐官”活动的启动，宣告着拼多多正式入场618。此前，京东、天猫、苏宁等平台已经先后开启618并推出一系列比价措施，截至目前，未有平台对标拼多多实施比价。

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