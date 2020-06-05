微信已支持改微信号：仅限安卓最新版，附修改办法

很多网友抱怨的微信不能修改微信号的功能，终于在今天得以圆满解决。据腾讯微信团队消息，安卓最新版微信已支持改微信号，而IOS版本的还需要再等等。不过随着越来越多的人开始用手机登录微信，其实这个功能的修改也只能对部分用户带来实际影响。



微信已支持改微信号

具体操作办法来看，安卓最新版微信已支持改微信号，微信已支持改微信号的操作历程如下：入口在我>个人信息>微信号，用户可以一年修改一次微信号，如果用户最近一年有自定义过微信号，期满一年后也可以更改，iOS用户亦即将可以使用该功能。



图片说明

以下为关于修改微信号的常见问题：

Q1：微信号设置有什么格式要求？

微信号必须以字母开头，可以使用6-20位数字、字母、下划线、减号或它们的组合。

Q2：微信号设置需要满足什么条件？

需要满足两个条件：最近一年没有修改过微信号以及当前帐号无安全风险。

Q3：修改微信号后，会影响通过微信授权登录的第三方业务吗？

不会。

Q4：修改微信号，好友会收到提醒吗？

好友不会收到提醒。

Q5：修改微信号后，好友还能通过旧的微信号搜索到我吗？

好友只能通过你当前的微信号搜索到你，无法通过旧的微信号搜索到你。

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