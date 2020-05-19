中关村在线消息：近日据悉，据最新公示的一项索尼技术专利显示，索尼也在考虑推出可升降相机模块的智能手机。







索尼新专利双升降手机公布：顶部前摄+底部扬声器

索尼这次的外观设计更加的大胆，除了顶部带有升降式前置摄像头之外，底部还有一个升降式扬声器。



这项专利名为“便携式电子设备及控制便携式电子设备的方法 ”，于2018年在日本提交申请，随后于2020年5月14日获得批准，并收录到世界知识产权局的数据库中。

该专利概述了一款采用无边框设计的智能手机，机身的边框非常的窄，该专利智能手机采用弹出式摄像头。

这样覆盖了整个手机的宽度，使其看起来更加美观、时尚。此外机身底部还有一个弹出式扬声器，可以实现超高的音频质量。

在自拍的时候只有顶部的前置摄像头会弹出，而当你听音乐或者视频聊天时候，上下两个部分都会弹出，提供出色的音频体验。此外更重要的底部扬声器会根据声源的移动而变化。

如当声音源在屏幕上向右移动时，右侧的滑块部分就会变长，但这在实际使用过程中，能带来多大提升还有待实践。

这样的设计是否最终能运用到产品中来，恐怕还得等时间来验证了。【7443189】



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