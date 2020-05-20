iPhone SE物料成本1500元，苹果卖你三千多是贵是贱？

相信看到这个标题，很多人的第一反映是：“废话，售价是成本的两倍还多，当然是大赚特赚了！”但其实这里所提出的仅仅是物料成本，涉及到研发、制造、运输、税费等等环节还有大量的隐形成本没有计入，毕竟苹果全球几万名员工还需要消费者来养活不是~



iPhone SE物料成本约为1500元

那么物料成本约为1500元的iPhone SE卖三千多元是贵是贱，苹果究竟是赔是赚？其实这个问题很难一句话说清，且听笔者慢慢分析。

1500元成本是怎么来的？

基本上苹果每一款新机上市，都有大量的专业机构对其进行拆解，在对其内部结构进行一番评判之后，自然也会对其物料成本进行一番测算。日本某调查公司对iPhone SE拆解并推算，64GB版本的新款iPhone SE零部件成本为 217 美元，约为 1540 元人民币。



新款iPhone SE与iPhone 8结构相似

该调查公司将新款iPhone SE的成本与iPhone 8成本进行对比后发现，尽管 iPhone SE 的芯片组较新，但其部件的总和现在降低了 18％。这是因为有大量的配件可以跟旧型号通用，因此“清库存”的说法基本实锤了。

不过iPhone SE的售价也比当初iPhone 8上市时的价格要低，这也是不争的事实。

苹果卖你3299元是贵是贱？

1540元的物料成本，3299元的售价，那么成本售价占比约为46%，售价接近成本的2倍。乍看之下很多读者可能没有概念，作为比较，我们找到了当初iPhone 11的物料成本及售价进行对比。其实相比之下，新iPhone SE的售价还是相对比较良心的。



iPhone 11系列的利润率更是高得惊人

根据此前专业机构测算，iPhone 11 Pro Max（512GB版本）的BOM物料成本为490.5美元（四舍五入精确到0.5美元），约合人民币3493元，而这款机型的国行版官方售价为12699元，因此其物料成本大概占比为27.5%，也就是说接近成本4倍的售价。

当然，两者定位不同，利润率存在差别也在情理当中。只是对于一贯以极高利润率傲视群雄的苹果公司而言，新iPhone SE的定价相对要良心一些。当然，不良心也没办法，毕竟是入门级产品，价格上不亲民一些，谁有会购买呢？

苹果究竟是赔了还是赚了？

其实苹果公司推出新款的iPhone SE本身就是一种妥协，毕竟如果利润更高的iPhone 11能大卖的话，那么自然也就没有必要推出iPhone SE了。回顾苹果历史上两次推出iPhone SE系列产品，均是在手机产业出现重大转型时期，前着为大屏时代，后者为5G时代。

所以，苹果推出iPhone SE真的是在清库存。明年5nm的A14和5G网络是必须跟进的，而现阶段iPhone 11系列本身就销售不达预期，再赶上一场严峻的疫情影响，可想必定会由大量配件需要清仓，不然压在手里都是成本而且很难消化，iPhone SE便应运而生。



iPhone SE或许真的是为清库存而生

当然，苹果的算盘打得更加精明。iPhone SE的低价策略可以巩固IOS生态的用户基数。毕竟如今的苹果公司更加强调的是服务转型，等您用惯了IOS就是一个潜在的消费者。更何况iPhone SE除了A13拿得出手其他各种不爽，小屏更是与时代不符，就不相信你不升级~



苹果究竟是赔了还是赚了？其实相比以前三四倍的物料成本利润空间，新iPhone SE虽然谈不上赔钱，但也真心没赚多少。毕竟有了便宜的机型，必然会挤占很多主流和旗舰机型原本的市场空间，而用户就这么多很难大幅增长。苹果也不得不向市场妥协，日子都不好过。

最后一个问题，3299元的iPhone SE值得买么？



iPhone SE，你觉得值得买吗？

笔者认为iPhone SE虽然不贵，但却真心不值。还是那句话，除了A13拿得出手，其他真心都跟这个时代不相符，买来以后必然会内心躁动，既然迟早升级不如一步到位。抑或转念一想，三千多的安卓旗舰它不香么？别扯什么IOS生态有多强，如今安卓体验也并不差~

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