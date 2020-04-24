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    苹果手表维修规则更新 不退回表带、保护套等物品

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日据悉，您的Apple Watch在送修前请拆掉了表带，并取下任何保护壳，因为苹果公司现在明确表示，当他们把你的手表寄回时，不会退回表带和保护壳等物品。

    苹果手表维修规则更新 不退回表带、保护套等物品
    苹果手表维修规则更新 不退回表带、保护套等物品

    苹果正式更新了对送修Apple Watch的建议，现在明确规定，额外的物品，如表带等将不会被退回。此前，官方的建议是不需要包含这些东西，但现在明确要求用户在送修前将其拆下。

    AppleInsider消息人士称，苹果之前的做法是将随Watch一起寄来的任何物品捆绑在一起，并在实际使用时退回。表带不会被重新固定到手表上，但会和修好的手表一起寄回给用户。

    目前，苹果已经更新了Apple Watch维修文档，其中明确规定，用户寄来的Apple Watch表带和其他任何配件都不会被退回，所以请在将Apple Watch送去维修之前，将其移除。

    当苹果商店重新开放时，拿Apple Watch预约天才吧维修的情况并没有改变。在这种情况下，用户仍然会被要求带上表带和充电器，但仍然需要在某个时候拆下表带。【7425956】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7425956.html report 855 中关村在线消息：近日据悉，您的Apple Watch在送修前请拆掉了表带，并取下任何保护壳，因为苹果公司现在明确表示，当他们把你的手表寄回时，不会退回表带和保护壳等物品。苹果手表维修规则更新 不退回表带、保护套等物品苹果正式更新了对送修Apple Watch的建议，现在明确...
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