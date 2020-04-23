华为nova7 5G手机正式发布：售2999元起 今日预售

中关村在线消息：华为正式发布了nova7 5G手机，配备了6.53寸OLED极点全面屏、麒麟985 5G SoC处理器、6400万像素四摄、40W超级快充。售价为2999元起，今晚开始预售。





外观方面，nova7手机使用了分辨率2400x1080，支持DCI-P3色域的6.53寸OLED屏幕，极点全面屏设计，不过孔径缩小到了3.8mm，支持德国莱茵全局护眼。机身尺寸方面，nova7机身厚度只有7.96mm，重量约180克。





硬件方面，nova7使用的是麒麟985处理器，采用台积电7nm工艺制造，单芯片整合5G基带方案而无需外挂，统一支持2G/3G/4G/5G网络制式、NSA/SA 5G双模，理论最高下行速率1277Mbps、上行速率173Mbps。

拍照方面，nova7前置3200万像素摄像头，后置6400万像素变焦四摄，分别是6400万像素主摄、800万像素超广角镜头、800万像素长焦镜头及微距镜头，支持5倍混合变焦、最大20倍数码变焦。

电池方面，nova7配备了4000mAh大电池，支持40W超级快充，1小时充满电池。

配色方面，nova7除了绮境森林、仲夏紫、蜜语红、亮黑色之外，这次还大胆创新，与时尚媒体“芭莎”杂志合作推出了7号色，这种配色与其他配色不同，随着不同光线的变幻，七号色将会呈现出各种不同的样子。





另外，nova7还推出了一款nova7SE机型。nova7 SE配备6.5英寸屏幕，支持侧面指纹识别，采用6400万像素AI四摄，搭载麒麟820芯片，可实现对双模5G网络的支持。

售价和上市信息方面直接看以下图片：













华为宣布，nova7系列手机将在今晚开启预售，在4月28日正式上市。【7425624】

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