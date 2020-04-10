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    罗永浩第二次直播带货今晚上演 产品清单公布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣

    中关村在线消息：老罗罗永浩在4月1日的抖音直播卖出了1.1亿元的货，今天晚上8点，老罗将再次开启抖音直播带货，这一次口号是“助力湖北”。

    老罗第二次直播

    就在今天下午，老罗直播团队的官方微博“交个朋友”也放出了今晚将要直播的产品清单，具体如下：

    良品铺子福气分享大礼包、活力28除菌除螨洗衣液、活力28抑菌洗手泡、元气森林燃茶系列产品、柚家竹纤维纸巾、某品牌蓝牙耳机、BE-KIND海盐可可巴旦木坚果棒、秭归伦晚春橙、360行车记录仪M320、360可视门铃、谷小酒米粒系列、高姿倍护清爽防晒喷雾、植观氨基酸百里香蓬松洗发水、Amazfit GTR智能手表、金史密斯WalkingPad R1家用智能跑步机、云麦按摩筋膜枪Pro Basic、阿尔法蛋智能故事机Z1、猿辅导斑马AI课、网易有道词典笔2.0、哈弗F7。

    数据显示，罗永浩4月1日第一次直播持续3小时，支付交易总额超1.1亿元，累计观看人数超4800万人。大家觉得今天的老罗直播会有怎样的成绩呢？

    （7416922）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/741/7416922.html report 768 中关村在线消息：老罗罗永浩在4月1日的抖音直播卖出了1.1亿元的货，今天晚上8点，老罗将再次开启抖音直播带货，这一次口号是“助力湖北”。就在今天下午，老罗直播团队的官方微博“交个朋友”也放出了今晚将要直播的产品清单，具体如下：良品铺子福气分享大礼包、活力28...
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