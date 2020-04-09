早报：华为P40Pro+最高售8888元 苹果iPhone今年销量堪忧

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

华为P40正式发布 售价4188元起 4月8日正式开售





2020年华为春季新品线上发布会在今晚七点半准时开始，本次发布会上，华为P40系列三款手机的国内行版本正式发布，售价4188元起，将于4月8日晚上10点零八分开售，至于华为P40 Pro+将会在6月1日开售。



华为P40 Pro 8GB+128GB版售价5988元，8GB+256GB版售价6488元，8GB+512GB版售价7388元，今天晚上10:08正式开售。华为P40 Pro 8GB+256GB限量套装售价6888元，今晚10:08正式发售。

P40 Pro+ 8GB+256GB版售价7988元，8GB+512GB版售价8888元，6月1日正式发售。

京东发放10亿元福利金：可兑换全品类优惠券





京东准备了多达10亿元的福利金“大红包”。领取方法很简单，只需打开京东APP，依次选择我的－京享值－福利金，然后戳“领取”即可。能领取到的福利金数量，和你的京享值相匹配，也就是京享值越高，福利金越多。



另外，点击“+”立即邀请好友围观，所得福利金还会翻倍，如果有3位好友打开分享页，就能助力成功，可再领30元福利金。





摩根大通分析师萨米克·查特吉（Samik Chatterjee）在报告中称，新冠病毒疫情影响了苹果继续运营其零售店的能力。今年，iPhone销量同比将下降10%。



查特吉预计，苹果在中国以外市场的零售店要等到5月中旬才能重新开门营业。而且，即使重新开门，各项业务也将远远低于正常水平。查特吉认为，零售店关闭期间的网上销售额上升，不太可能弥补实体店的缺失。

为此，查特吉调低了对第二季度iPhone销量的预期，从之前的3300万部调低至1500万部。与此同时，查特吉也调低至对苹果的利润预期。

谷歌禁止员工在笔记本上使用Zoom视频会议应用





据外媒报道，Alphabet旗下谷歌公司周三以安全顾虑为由，禁止员工在笔记本上使用Zoom视频会议应用。



谷歌发言人何塞·卡斯塔内达（Jose Castaneda）表示：“我们的安全团队最近通知使用Zoom桌面客户端的员工，不能再在公司电脑上运行该应用，因其不符合员工使用应用的安全标准。”他补充称，谷歌仍将允许员工通过移动应用和浏览器使用Zoom。

Zoom桌面客户端应用是由Zoom Video Communications开发的，目前正面临着用户的强烈反对，原因是人们担心其视频会议功能缺少端到端加密，还会发生“zoombombing”事件，也就是有人闯入视频会议，并显示色情或其他一些破坏性内容。

曝三星Galaxy Tab S7旗舰平板开发中：11英寸和12.4英寸





外媒的一份报告表明，三星正在研发其 Samsung Tab S6 后续机型，而且新款机型将配备更大的屏幕。



消息称三星目前正在开发两款型号，分别为 11 英寸和 12.4 英寸，每款型号都会有 Wi-Fi 和蜂窝版本。相比 Tab S6，新机将对相机，电池和处理器等方面进行提升，并具有比 S6 的 15W 更快的快充能力。预计即将推出的机型将运行 Android 10，并且采用 One UI 2.1 或更高版本，而 Galaxy Tab S6 本身最近才收到这一更新。





北京时间4月7日晚，狼群研究（Wolf Pack Research）、浑水（Muddy Water）提供支持的做空报告称，爱奇艺在2018年上市之前就存在欺诈行为，预测爱奇艺将2019年的营收夸大约人民币80亿至130亿元。



4月8日凌晨，爱奇艺回应媒体时称，坚决否认第三方机构做空的所有质疑。同时，爱奇艺创始人兼CEO龚宇接连在朋友圈发文表示：“老老实实做人，踏踏实实做事。”

与此同时爱奇艺创始人、CEO龚宇在个人朋友圈接连发文表示：“邪不压正，看最后谁赢！感谢大家的信任和鼎力支持！老老实实做人，踏踏实实做事！”

大疆创新否认正进行“至少50%的裁员清扫计划”





近日，网上有传言称，大疆创新正在进行“至少50%的裁员清扫计划”，大部分员工仍未回到公司复工，且公司以在家办公为由，禁止员工进入办公区域。



对此，大疆官方回复称该消息是假的。据悉，一位大疆内部人士透露，“公司层面没有安排过”。

比尔盖茨：美国可能到明年秋天才能摆脱新冠病毒影响





微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）在周二接受采访时称，美国人可能要到2021年秋天才能“完全安全”，不再受到新冠病毒的影响。这是因为据致力于开发疗法的研究人员称，开发和部署疫苗需要一年多时间。“疫苗至关重要，因为在有疫苗之前，情况不会真正恢复正常。”盖茨说道。“（经济）可以在一定程度上重新开放，但在广泛接种疫苗之前，总会存在反弹的风险。”



盖茨还表示，瑞典并没有“那么大规模地封锁”，其经验可以借鉴。盖茨一直在与华盛顿大学的全球健康研究中心健康指标与评估研究所（The Institute for Health Metrics and Evaluation）进行合作，以进一步了解“哪些国家的哪些政策看起来奏效了”。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7415671）

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：华为P40Pro+最高售8888元 苹果iPhone今年销量堪忧http://news.zol.com.cn/741/7415671.html