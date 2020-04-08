华为宣布6月支持5G消息商用，微信是不是危险了？

如今人们联络沟通多在微信等APP上进行，但是在5G时代，“5G消息”应用或许会取而代之。4月8日，中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会，共同发布《5G消息白皮书》。众多手机品牌参与，此次发布会上华为宣布6月支持5G消息商用。



5G消息白皮书

按照白皮书中陈述的，5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级，依照交互方式大致可分为两类：即个人用户之间，以及企业与个人用户之间的信息交互。

对于个人用户而言，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

对于企业而言，5G消息将为其提供与个人用户之间的信息交互接口。企业可通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。



得益于以上特质， 5G消息在继承传统短信免注册登录、免安装应用等特性的基础上，进一步实现了信息交互的便捷高效。

此外，5G消息还支持加密传输、图形密码等信息交互方式，可提供信息安全保障，保护用户隐私。



5G消息白皮书

发布会上华为表示，支持移动5G消息业务，3月已入场试点大区启动联调测试，4月10日计划打通First Call，6月支持5G消息商用。

中兴也表示，近日，中兴通讯助力中国移动在杭州成功打通了基于GSMA UP2．4标准的5G消息first call，标志着国内5G消息商用进入正式倒计时。

从功能上来看，5G消息的应用似乎是要革命微信的节奏，难道微信将来真的危险了吗？实则不然，根据以往的经验来看，三大运营商对于软件、应用的运营能力其实是非常差的，此前的飞信等无数失败的案例足以说明一些问题，稳赚资费不好么？

而在另外一个层面，无论是当年的QQ还是如今的微信，腾讯在即时通讯软件方面的强势地位和用户基础是几乎不存在被打破的可能性的。即使未来微信被淘汰，那么相信腾讯等一些头部的互联网企业也会在此之前打造适应5G时代的APP，这一点是必然的！

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