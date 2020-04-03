早报：瑞幸承认交易造假 58同城收到收购要约

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看昨天晚上的大新闻吧。

瑞幸咖啡承认交易造假22亿元





瑞幸咖啡在昨天晚间发布公告，承认在2019年第二季度到第四季度期间存在伪造交易行为，涉及销售额约22亿元人民币。瑞幸咖啡表示，董事会已成立特别委员会监督内部调查。消息一出，瑞幸咖啡股价一度暴跌超过80%，盘中四度熔断。

同样在股市风雨飘摇的还有下面这家公司。

乐视网公布数据：2019年净亏损112.82亿元





乐视网近日发布关于公司股票暂停上市进展暨存在终止上市风险提示的公告，公告显示，乐视网2019年未经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净利润约为-112.82亿元，归属于上市公司股东的所有者权益约为-143.29亿元。公告提示，公司股票存在被深圳证券交易所终止上市的风险。

不得不说，这世上真是有人欢喜有人愁，下面这家公司最近就比较顺心。

58同城收到鸥翎投资收购要约 股价大涨





58同城宣布收到鸥翎投资发出的一份不具约束力的收购要约，并表示将尽快对此要约进行评估。据悉，鸥翎投资的收购要约报价55美元/ADS，比58同城上一个交易日的收盘价46.7美元高出18%。受此影响，58同城股价迎来一波大涨。

下面来看两条科技公司针对新冠疫情做出的服务调整，都是好事。

快学起来！尼康将免费提供在线摄影课程





尼康公司宣布将在4月份提供10个免费在线课程，通过帮助创作者保持灵感、投入和成长，而这个项目的起因则是全国正面临的新冠疫情，既然无法外出摄影，那么在家学习摄影技巧也是件好事。

Apple Card延期支付计划延长至4月





同样因为新冠疫情，苹果再一次延长了Apple Card用户的还款日期，人们推迟支付三月份和四月份的账单，且不会产生利息。苹果表示：“我们了解Covid-19对每个人都构成了挑战，有些客户可能难以按月付款，Apple Card致力于帮助用户获得更健康的财务生活。”

最后来看一条游戏新闻。

Epic每周免费游戏领取如期到来





本周的Epic游戏商店免费游戏又来了，这次共有三款游戏，分别是《Drawful 2》《Gone Home》和《Hob》，大家可以在Epic客户端或网页领取，一旦领取永久享有。此外，下周的免费游戏为《福尔摩斯：罪与罚》

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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