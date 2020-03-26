中关村在线消息：近日据悉，三星入门级 Android 平板电脑产品线刚到来了一位高性价比的新成员，它就是支持 LTE 网络、仅售 279.99 美元（1986 RMB）的 2020 款 Galaxy Tab A8.4 。







三星发布20款Galaxy Tab A8.4平板 主打性价比

虽然参数和性能上无法与苹果 iPad Pro 竞争，但在蜂窝移动网络的支持上，Galaxy Tab A 8.4 要实惠得多。

Galaxy Tab A8.4 采用了 8.4 英寸 @ 1920 x 1200 分辨率（WUXGA）的 TFT LCD 面板和金属机身，大小为 7.95×4.93×0.28 英寸（20.2×12.5×0.7 CM）、重 0.7 磅（约 318g）。

处理器方能，该机采用了三星自家的 Exynos 7904 八核 SoC，辅以 3GB RAM + 32GB ROM 的存储组合支持 512GB microSD 扩展。

电池容量 5000 mAh、支持通过底部的 USB-C 接口来快速充电，标称互联网浏览续航 11 小时、视频播放可达 12 小时。

该机不仅支持 Wi-Fi 5（802.11ac）和蓝牙 5.0，还集成了对 4G LTE 的支持。

拍照方面，平板前置了 5MP、后置 8MP 自动对焦摄像头。音频方面，带有一对立体声扬声器和一个 3.5mm 耳机插孔。尽管无法获得 S Pen 手写笔的支持，但至少还有杜比全景声。

该机仍预装 Android 9.0、而不是最新的 Android 10 。至于该公司何时推出固件更新，目前暂不得而知。

目前已知 Verizion 版 Galaxy Tab A 8.4（2020）的售价为 279.99 美元（约 1986 RMB），其它运营商的版本也在积极筹划中，感兴趣的朋友可于即日起通过三星官网选购。【7407293】

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