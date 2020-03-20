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    三星平板电脑三星 Galaxy Tab S6 Lite

    三星Tab S6 Lite渲染图曝光 高屏占比+后置单摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：去年8月份，三星正式推出了Galaxy Tab S6平板电脑，其搭载了骁龙855旗舰处理器。据外媒报道，三星近期还将发布一款型号为“Tab S6 Lite”的平板产品，目前该机的渲染图已被曝光。

    三星Tab S6 Lite新渲染图曝光 原来这款平板长这样
    网曝三星Tab S6 Lite渲染图

    根据图片显示，三星Tab S6 Lite的外观设计基本继承了Tab S6的风格，依然采用了高屏占比的设计，屏幕四周边框基本等宽；三星在该机背部的左上角配备了一颗单摄相机，整体依然与Tab S6保持一致，只是取消了存放S-Pen手写笔的凹槽。

    三星Tab S6 Lite新渲染图曝光 原来这款平板长这样
    三星Tab S6 Lite将搭载Exynos 9611处理器

    配置方面，三星Tab S6 Lite将搭载三星自家的Exynos 9611处理器，配备4GB+64GB/128GB存储组合，其性能相比于搭载骁龙855的Tab S6低了不少。不过，据爆料显示该机的价格也更低一些，预计售价在399美元（约合人民币2820元）左右。【7403858】

    （本文图片来自网络）

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