微软正式终止支持Win7 仍可正常使用但无安全更新

终于，随着2020年1月14日的到来，服役十年之久的Windows 7操作系统终于正式退休了。自今日起，微软将会正式终止支持Win7，这意味着用户仍旧可以正常使用这一经典的操作系统，但微软已经不会再进行任何为何和更新了。



微软正式终止支持Win7

微软表示，“2020年1月14日之后，微软将不再为安装Windows 7的电脑提供安全升级或支持。”Windows 7系统诞生于2009年，至今已有10年多，微软在发布的时候承诺10年的维护，因此这次停止服务影响不小。

而Windows 10系统首次发布时，推出过免费升级活动，不过该活动已结束。因此，微软建议直接买台新电脑上手Windows 10。对于此次更新，也有网友担心Windows 10还不够稳定：“Win10除了花里胡哨真比不过7，我两个都用，稳定性及兼容性完胜。”

至于微软提到的终止安全更新，其实对于很多用户来讲并非这么迫切。因为如今早已经不是那个病毒肆虐的时代，很多玩家的电脑不安装杀毒软件，甚至“裸奔”也丝毫没有问题。恐怕真正能够影响用户决定升级操作系统的，还是对新硬件的支持吧。

微软终止支持Win7，但相信很多“怀旧”的用户还是会停留在Win7操作系统。因为习惯是一个很难改变的东西，或者说很多人真的懒得升级。即使在今时今日，依然还有部分用户仍旧使用更为远古的Windows XP系统，更不要提Windows 7了~

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