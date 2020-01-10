晚报：陌陌人手一部iPhone 11 vivo骁龙865机型入网

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

支付宝：已有1200万人免息分期买到火车票





今天上午，支付宝官方正式宣布，自2019年12月12日开始春运售票以来，已经有1200万人参加了花呗春运火车票分期免息活动。此外，支付宝官方近日还宣布，从2020年起将有1200家公立医院可以在体验时使用支付宝花呗的分期免息付款，支持3期或者6期的免息，覆盖全国225个城市。

Z点评：春运已至，分期购买火车票或许可以减轻一些人的负担。

小米技术主席：MIX Alpha已具备量产能力





去年9月份，小米正式推出了一款采用“环绕屏”设计的小米MIX Alpha，但是小米并未在之前透露的12月成功量产。今日，小米技术委员会主席崔宝秋在介绍采访时表示，MIX Alpha目前尚未量产，但已具备了量产的能力。

Z点评：概念机不再“概念”的时候，是不是就会便宜一些了呢？

AirPods销量爆棚 一年卖了将近6000万





调研机构Strategy Analytics近期发布了一份《全球蓝牙耳机销量和收益预测2001-2024》。报告中最新的统计数据显示，2019年Apple AirPods的销量达到了近6000万，这款产品也带动了整个市场。

Z点评：苹果今年的业绩，AirPods发挥了极大的作用。

vivo旗下骁龙865机型入网 疑似新版NEX 3





今天上午，国内知名爆料博主@数码闲聊站发文透露，近日vivo旗下型号为“V1950A”的新入网新机为vivo NEX 3的骁龙865版，该机也是将是首批出货的骁龙865旗舰手机之一。该机最大的亮点之一就是其正面采用了一块6.89英寸“瀑布屏”，两侧的曲面弯折角度接近90度，屏占比高达99.6%。



Z点评：vivo这次的NEX还会有新技术么？

陌陌年会前礼物意外曝光 人手一部iPhone 11





近日有陌陌员工在互联网上晒出内部邮件，表示今年年会之前陌陌为2019年12月31日前在职的正式员工每人准备了一份礼品，礼品为iPhone 11 256G，颜色随机。去年八月份的时候，美国《财富》杂志公布了2019年100家增长最快的公司排行。陌陌为2019年增长最快的公司，位居榜首，这是陌陌首次上榜，也是2010年以来中国公司首次登顶。

Z点评：从过去一年陌陌的业绩来看，这样的奖励应该是非常顺理成章的。

黑鲨3游戏手机配置曝光：骁龙865+16GB内存





据爆料人Sudhanshu透露，黑鲨3将配备16GB内存，而且是全球首款16GB内存旗舰。黑鲨2 Pro全系标配了12GB内存，作为新一代旗舰，黑鲨3有望率先进入16GB内存时代。黑鲨3将搭载骁龙865旗舰平台，支持双模5G，是黑鲨旗下首款双模5G手机，也是全球首批骁龙865旗舰。

Z点评：作为游戏手机，成为性能怪兽应该是各家追求的东西。

小米10 5G配置曝光 90Hz屏+骁龙865+64MP四摄





前段时间，高通在发布会上宣布小米10系列将首发骁龙865处理器，之后就一直有许多关于该机的爆料消息不断传出。据slashleaks消息，小米10 5G正面将采用一块6.57英寸AMOLED显示屏，屏幕刷新率为90Hz；该机背部将配备一块四摄模组，规格分别为6400万像素+1200万像素+800万像素+200万像素，前置相机则为3200万像素主摄+800万像素超广角镜头。

Z点评：小米新年的第一款新机，还得再等一个月。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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