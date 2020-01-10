中关村在线消息：北京时间1月10日消息，调研机构Strategy Analytics近期发布了一份《全球蓝牙耳机销量和收益预测2001-2024》。报告中最新的统计数据显示，2019年Apple AirPods的销量达到了近6000万，这款产品也带动了整个市场。



AirPods销量爆棚 一年卖了将近6000万

Strategy Analytics表示，完全无线（TWS）蓝牙耳机这一品类的产品在整个2019年增长了200%，细分市场中AirPods无疑占据了主导地位。Strategy Analytics认为未来十年，AirPods都将占据完全无线蓝牙耳机的领导地位。

此前，知名苹果分析师郭明錤在最新的研究报告中表示，苹果将新增一家中国供应商为其生产AirPods Pro无线降噪耳机，以应对该产品在全球市场的热销导致的严重断货。

据了解，苹果在两个月前正式发布了AirPods Pro无线降噪耳机，售价为1999元。虽然售价不低，但是其以无感的佩戴体验、出色的降噪效果以及独特的“通透”模式，饱受消费欢迎，但是这款产品的热销也为苹果带来了非常大的供货问题。

华尔街投行伯恩斯坦（Bernstein）分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconaghi）预测，AirPods系列在2019年为苹果带来了将近60亿美元的收入，且该系列产品的销量将会在2020年继续增长，在全球市场中达到达到8500万副，这也将为苹果增加150亿美元的收入，在苹果公司同年预期总营收中所占比例将达3.5%左右。



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