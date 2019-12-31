2019年年终回顾：十大影响科技圈人物

2019年还有不到十几个小时就要过去了。过去的一年里，科技圈大佬们的日子各有不同。有的像马云，成功退居二线；有的像黄峥，将公司带到了一个新的高度；也有的像王思聪，面对债务苦苦挣扎。下面，就让我们来给大家盘点一下2019年度十大影响科技圈人物吧！

马云：卸任阿里，但却闲不下来

去年9月份提出退休开始，马云在整个科技圈中的热度并没有受到什么影响。“人走茶凉”这四个字在马云这里似乎是不存在。随便一个演讲，媒体们都会给马云总结出各种金句。





直到今年的教师节，马云的离职才在许多人的心里产生了实感。自此之后，马云在公众场合露面的机会却一点也不少。10月份的时候，马云获得了福布斯终身成就奖，成为“有史以来世界上最伟大的企业家英雄之一”。他也成为全球互联网领域第一个拿到该奖的企业家。

或许在这个科技圈中，马云就像梅西或者C罗一样，时代的聚光灯已经瞄准了更多的年轻人，但是当马云这样的旧时“时代骄子”发出自己的声音的时候，依旧会是“时代最强音”。

王思聪：债务缠身，最终还是过了个好圣诞

熊猫直播死了，但王思聪在那个故事中的形象还是非常体面的，因此江湖上还是留存着王公子“优质投资”的传说。“传说泡沫”的破灭发生在今年10月。两次被列为被执行人，多次被下达限制高消费令，王思聪的日子显然不好过。





所幸，赶在平安夜节之前，王思聪的三条高消费限制令解除了。摆脱了债务危机之后，王思聪或许也应该给自己一个冷静期，好好想想究竟出了什么问题。

周鸿祎曾在“2019 T-EDGE全球创新大会”上直言，人们应该包容罗永浩和王思聪的失败。“这种鄙视失败、看不起失败的文化如果不能改变，很多人就不敢真正去创新，去做前人没有做过的事情”，周老板说道。或许，这应该是我们面对王公子今年“翻船”的一种合理的态度吧。

于敏：中国氢弹之父，科学精神存人间

十一黄金周期间，《我和我的祖国》成为了电影市场上的大赢家。这部中，《相遇》的部分歌颂了一位为了中国两弹一星事业付出生命的“无名英雄”。恰巧就在今年年初，中国“氢弹之父”于敏永远地离开了我们。





与《相遇》的故事类似，于敏曾“隐身”长达三十年之久，直到1988年，他的名字才得以解禁；1999年9月18日，在中央军委表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献的科技专家大会上，他被授予“两弹一星功勋奖章”；2015年1月9日，于敏院士获得2014年度国家最高科技奖。2019年9月17日，于敏院士被授予共和国勋章，成为本次受表彰者中唯一一位已离世者。

不仅仅是于敏院士，今年还有多位大师离开了我们，包括贝聿铭等等。这些大师离我们而去，我们这些后人自然要继承他们的科学精神和英雄精神，建设更加美丽的中国。

李国庆：同时登上商业版面和娱乐版面的男人

起初李国庆登上的只是商业版面，去年当当希望出售给海航，最终失败。年初李国庆发布公开信，宣布离开当当。李国庆表示，多年被创新欲望折磨着，终于在2019年再次启程。他在接受采访时，透露自己正在CRYSTO中探索“内容产业+区块链”项目。





随着时间的推移，李国庆的故事似乎从商业版转移到了娱乐版。从李国庆接受采访摔杯子开始，到俞渝在朋友圈开始与李国庆对峙，事态逐步升级。人们才意识到此前各种经济专栏作家分析当当的问题都忽略了一点，那就是“夫妻店”的经营模式很容易导致公司破裂或者婚姻关系破裂。

最终，两人正式办理了离婚，夫妻关系理顺了。那当当的未来能不能理顺呢？恐怕我们还得等待一段时间。

黄峥：行业下沉，黄峥托着拼多多向上

如果说2019年，真正打破整个电商旧有秩序的，无疑是拼多多。百亿补贴砸下去，消费者们改观的不仅仅是对拼多多的刻板印象，同样改变的还有消费习惯。两年前，大多数人还只是把拼多多当作一个没什么资本的新来者。两年之后，拼多多的面前只剩京东和阿里。





黄峥曾在2017年的时候说过，拼多多的发展速度远远超出了他的预期。然而在此之后，人们再也不见黄峥说出类似的话。显然，这不仅仅意味着黄峥的成熟，也包括着他对于公司和市场的信心。

王兴：“蜗居”饭否的商业巨头

相比其他的科技行业巨头，王兴算是比较低调的一个，他出席行业论坛的次数并不多，发表行业观点最重要的一个出口就是他自己的饭否账号，尽管那上面已经没有多少用户了。





与王兴的低调相对应的，是美团近一年继续高歌猛进。彻底整合了摩拜之后，美团已经成功的打造了自己的出行体系。配合出行体系，美团的酒店预订业务也非常可观。2019年第三季度，中国通过在线酒店预订平台预订的国内酒店的订单中，美团占比达50.9%，行业占比超过5成。

未来一年，王兴还会继续更新他的饭否。那个看客寥寥的小站里，应该在孕育着美团的大日子。

董明珠：赢了赌局，举报了奥克斯，做成了混改

2019年一年，董明珠都在赢。



6年前，董明珠与雷军在CCTV第十四届中国经济年度人物评选颁奖现场定下了10亿赌约。6年后，董明珠在小米还没有发布财报的时候，就可以直接宣布胜出，足见优势之大。





6月份，格力电器官微向国家市场监督管理总局实名举报奥克斯空调产品不合格。董明珠则直接说出国家标准严格上说只是法律底线，质量低于国家标准就是害人命的事，就是违法的事件。

年底，格力电器的416.6亿元的混改方案尘埃落定，复牌后股价就上升了5.35%至60.8元。以董明珠为首的格力电器管理层，成为了这次混改的大赢家。一年赢了三次，董明珠的2019年何其美妙。

庞青年：当代“王洪成”还是要黯然落幕

庞青年可能怎么也想不到，如果没有如此发达的互联网，他的所谓“造车梦”可以吸引到更多的资金。水氢发动机无疑让有些阅历的人们想到了八十年代的“水变油”，可即便是这样，庞青年并不缺资金的支持。





与众多令人啼笑皆非的项目一样，庞青年旗下的杭州青年汽车和浙江青年莲花汽车有限公司都最终破产。这位拥有30多条失信记录的中年人，或许得去找下一个“项目”了。

艾隆·马斯克：银翼杀手发生的年代实现了Cybertruck

马斯克的2019年应该是冰火两重天的。上半年，因为产能问题这一件事情，他需要在用户和美国证监会之间斡旋。所幸，马斯克坚持了下来。





下半年的马斯克和旗下公司一帆风顺，上海超级工厂正式投产，SpaceX的火箭发射成功，年底他们则拿出了Cybertruck给世人惊喜。

2019年是电影《银翼杀手》故事所发生的年代，这部电影之后，赛博朋克真正的成为了一个文化符号。在2019年这样一个年份，Cybertruck横空出世，你也不得不佩服马斯克的执行力与浪漫情怀。

乔纳森·艾维：几朝元老，这次真的走了

乔纳森·艾维一直是苹果标志性的人物，从操作系统到硬件，乃至苹果新总部Apple Park，都充满了艾维设计的巧思。不过，天下无不散之筵席，6月份苹果就宣布艾维将离开公司，11月相关资料已经从公司官网删除。





事实上，在艾维负责Apple Park期间，就已经有许多果粉在诟病苹果设计上的变化让他们无法适应。令人意外的是，艾维的回归也没法消灭消费者们对苹果设计上的讨伐，恐怕这些声音也是艾维这样拥有神话自觉的人离开的原因。

艾维需要休息一下了，未来的苹果发布会人们应该听不到他那个充满“磁性”的声音，但他带给众多苹果粉丝的美好记忆，我想还会一直萦绕在人们心头。

结语

2019年的科技圈依旧是丰富多彩的，有人风头正劲，当然也有人即将退场。我们见证了这些风云人物拿出超前的产品，也目睹了一些“骗局”被揭穿。即将迈入二十世纪二零年代，期待着科技圈的大佬们可以继续为改变我们的生活而继续努力。

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