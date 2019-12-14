苹果在华销量大降，据国际投行瑞士信贷的分析师最新报告指出，苹果iPhone手机11月在华出货量同比去年大降35.4%。苹果在华销量大降早有征兆，苹果在华销量大降的趋势已经持续了两个月。苹果在华销量大降原因找到，iPhone暴露三大致命问题。

苹果iPhone在华销量大降35%

首先，正如该分析师在其报告中指出，中国手机制造商激烈的竞争是苹果销量下滑的原因之一。尽管苹果iPhone 11发布时已经进行了相应的价格调整，并且众多电商平台进行了额度较高的现金补贴促销政策，但苹果iPhone 11系列的性价比依然难跟国产手机相媲美。

其次，苹果在华销量大降的趋势已经持续两月，而这个时间点就显得相对比较微妙。在经历过双11的补贴促销热潮之后，可以说是提前透支了太多的用户消费需求。该买的早就买了，不会买的自然也不会等到现在。苹果在华销量大降，也是完全可以预期的事情。

苹果iPhone在华销量大降35%

最后，5G仍旧是iPhone 11的硬伤。尽管目前5G网络和5G应用并没有达到较高的普及程度，但同时也有较大的数据显示中国的5G手机出货量如今正在快速攀升。尤其是在国产手机推出2000元内的5G手机之后，5G已经不再是高贵的代名词。

令据科技市场研究公司Canalys的数据，今年第二季度，苹果手机出货量同比下降14%，市场份额从去年同期的6.4%降至5.8%。第三季度，苹果中国市场占有率进一步下降至5.2%，而华为的市场主导地位却进一步得到加强，市场份额上升至42.4%。

苹果市场份额下滑

性价比偏低，销量透支，以及最头疼的5G缺失，在这三座大山的重压之下，苹果iPhone 11的销量表现疲软自然也在情理当中。除此之外，一些特定情绪因素也在影响着中国消费者的购买意愿。苹果在华销量大降，苹果如今的日子并不好过。

尽管苹果通过强大的IOS生态和良好的体验培育了庞大的用户市场，但这并不意味着失去创新的苹果依然会得到用户无条件无限期的支持。毕竟在安卓阵营已经越来越强大的今天，差距在逐渐缩小，甚至正在形成反超。

苹果要想恢复往日辉煌，仍需要拿出颠覆性的创新产品和满满的诚意才行！

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