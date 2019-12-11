条形码发明人去世 他的成就改变了全球各行各业

条形码已经广泛的应用于我们的工作和生活当中，不夸张的说话，人们在商店中购买的绝大多数商品后面都有一个条形码。条形码的联合发明者、美国工程师乔治·劳雷尔（George Laurer）于12月5日去世，享年94岁。他的这一成就，改变了全球各行各业。



条形码的联合发明者、美国工程师乔治·劳雷尔

条形码发明人去世，IBM发起了对乔治·劳雷尔的哀悼活动。IBM设立的纪念网页上，如此评价条形码：“革新了世界上几乎每个行业”。确实正如IBM所说，条形码的出现的确改变了各行各业，虽然现在看来轻松扫码是很轻松的事情，但其意义却十分深远。

在IBM担任电器工程师时，美国工程师乔治·劳雷尔全程开发了条形码的应用。条形码最初是由一位IBM的同事诺曼·伍德兰（Norman Woodland）最先想到的，灵感来自于摩尔斯电码。尽管伍德兰在上世纪50年代就为这一创意申请了专利，但他却无法对其进行开发。

劳雷尔在其之后又花了几年时间，在成本大大降低的激光和计算机技术的帮助下，开发了可以读取条形码的扫描仪，这才让条形码从概念变为可应用的现实。条形码系统使用激光扫描和计算机快速处理商品，除了减少人工成本，促进了零售业的蓬勃发展。

条形码发明人去世，但是他的这一成就目前仍在造福人类社会。1974年6月，美国俄亥俄州的一包箭牌多汁水果口香糖成为了第一件被激光扫描了条形码的商品，它现在展示在华盛顿的美国国家历史博物馆中。

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