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    三星Note10Lite最新消息 或明年2月亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒爆料，预计 Note 10 Lite 会在 2020 年 2 月推出，另外三星还有一款传闻中的 Galaxy S10 Lite 智能机，但目前暂缺相关信息。

    三星GalaxyNote10Lite最新消息 或20年2月亮相

    三星GalaxyNote10Lite最新消息 或20年2月亮相
    三星GalaxyNote10Lite最新消息 或明年2月亮相

    在今天上午，GSMArena 又曝出了机型代号为 SM-N770F 的设备的 Geekbench 基准测试成绩。

    存档信息表明，这款疑似 Note 10 Lite 的设备，采用了与去年 Note 9 相同的 Exynos 9810 SoC（八核 @ 1.79GHz），辅以 6GB RAM，且预装 Android 10 操作系统。

    按照该公司的发布节奏，其有望在明年 2 月的巴塞罗那移动世界大会（MWC 2019）期间宣布最新的 Galaxy S11 系列产品线。

    今年早些时候，荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 曾曝光一款与 Note 10（Plus）有很多相似之处的 Galaxy 智能机，但细节上仍有一些明显的差异。

    除了已经发布的 Note 10 和 Note 10+，外媒还盛传三星会推出第三款 Note 10 系列机型，据说是配置上更加入门的 Note 10 Lite 。

    本周早些时候，美国联邦通讯委员会（FCC）对新机的手写笔进行了认证，表明它与其它两款 Note 10 系列智能机一样，配备了具有蓝牙功能的 S Pen 手写笔。

    （文中图片来自互联网）

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