中关村在线消息：北京时间11月28日消息，此前，Twitter开始清理一批不活跃用户，这样的行为遭到了许多用户的反对。本周三的时候，他们已经暂停了清理计划。Twitter表示，除非有一个在网络上“纪念”已死亡用户的程序，否则它现在不会删除账户。



推特暂停删除非活跃用户 承认工作出现失误

Twitter也承认，之前他们对于不活跃用户的清理是出于政府监管方面的考虑。欧盟颁布了欧洲通用数据保护法，Twitter需要遵守。一旦有了完整的流程，停用非活跃账户的计划将首先在欧盟启动。未来，Twitter将会公布此事的进展。

8月份的时候，推特官方公开承认，因网站设置的一些网问题，在未经用户许可的情况下使用其个人数据来推送个性化广告。不过，推特表示在发现这个问题之后已经及时进行了修复。

近段时间美国的一些大型科技公司的隐私问题一直被密切关注。目前美国和欧洲多国监管机构正在对谷歌、苹果和亚马逊就涉嫌侵犯隐私一事进行调查。苹果和谷歌已叫停人工审核录音的项目，亚马逊也于上周对条例进行了修改，允许用户关闭人工审核录音功能。

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