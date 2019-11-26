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    过马路玩手机罚款200元 这些不文明行为将被严管

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           11月25日，《河南省文明行为促进条例（草案）》提请通过，过马路玩手机罚款成为业界关注焦点。据悉在这项草案中，过马路玩手机罚款200元，诸如说脏话、插队、公共场所吸烟等行为也将面临不同程度的处罚。过马路玩手机罚款，低头族可要注意了。

           相关人士表示，考虑到绝大多数不文明行为法律、法规已有处罚规定，《草案》不再重复规定。但是在一些具体领域，《草案》还是做了处罚规定。这其中就包含，对“低头玩手机”过马路进行处罚。

           《草案》规定，“通过人行横道使用手机等便携式电子设备的”将由相关行政执法部门责令改正，处警告或五十元以上二百元以下罚款。

           《草案》明确，公民应当维护公共秩序，不在公共场所大声喧哗、说脏话粗话；不在禁烟场所吸烟；等候服务时依次排队；不从建筑物、车辆内向外抛洒物品；开展健身、娱乐、宣传、销售、庆典等活动时，应当符合环境噪声管理有关规定，合理使用场地及设施设备，避免噪声扰民等。

           在文明出行方面，《草案》要求，驾驶机动车辆应当安全、文明驾驶，礼让行人，规范使用灯光喇叭，不占用应急出口，通道停车；公交车、出租车、客运车辆上下客时有序停靠，不甩客、欺客、拒载；乘坐公共交通工具时，主动为有需要的人让座，不得抢座、霸座、强迫他人让座；禁止在公共交通工具上辱骂、拉扯、殴打或者以其他方式危害交通安全。

           现代社会，养宠物的人多了起来，有关小区内遛狗的事情，也不断引发讨论。

           此次，《草案》规定，不乱停乱放车辆，不违反规定为电动车充电；不违规饲养畜禽、宠物、大型或烈性犬只，携犬出户采取束犬链（绳）等安全措施，及时清除犬只粪便。

           针对乡村文明建设，《草案》提出，文明办理红白喜事，不索要、收受高价彩礼，不盲目攀比，比铺张浪费。

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