中关村在线消息：11月15日，今日头条2019生机大会在京举办。在当天“更大的世界”主题演讲中，今日头条CEO朱文佳表示，今日头条过去7年的发展，可以用“一横一竖”来概括：“一横”是尽可能丰富的内容体裁，”一竖”是尽可能多样的分发方式。



今日头条七年打造通用信息平台，推“创作者收益计划”

围绕内容体裁和分发方式两个维度，今日头条已建成标准意义上的通用信息平台：既涵盖图文、视频、问答、微头条、专栏、小说、直播和音频等内容体裁，也囊括内容运营、推荐引擎、关注订阅和搜索引擎等分发方式。

“一个现代人所能接触到的所有内容体裁和分发方式，几乎都在头条平台上得到了容纳和体现。”朱文佳说。

做搜索并非竞争思维，而是使命驱动

2012年被普遍认为是中国移动互联网发展元年，中国手机网民数量首次超过电脑上网网民数量。这一年8月，今日头条1.0版本上线，9月，推出第一版个性化推荐系统，解决了小屏幕容纳海量信息的行业难题。

此后，今日头条一系列产品举措，都围绕“连接人与信息，促进创作与交流”入手。2014年，推出头条号。2016年，大力投入短视频。2017年，上线问答和微头条。直至近期，正式推出搜索。

面对业界关注的头条搜索问题，朱文佳表示，做头条搜索并非竞争驱动，而是基于产品使命和用户需求。“头条是信息分发平台，搜索是信息分发的一种基础形式。”他说，经过对比测试，在用户体验方面，头条搜索已经进入了业界的第一梯队。

头条号、短视频、问答、微头条、搜索，这些举措聚拢而成的是一个通用信息平台。这里的“通用信息平台”，有两层含义：一是普惠，人人都可以使用，二是丰富，支持多种分发方式和内容体裁。

朱文佳认为，要打破信息茧房，通用信息平台是当下最好的办法。因为，只有内容体裁足够丰富，分发方式足够多样，人们才能获得更多的信息，看到更大的世界。

流量、IP打造、多元变现，服务更多创作者

大会上同时宣布推出“创作者收益计划”，今日头条内容生态总经理洪绯表示，希望未来一年，帮助1万位创作者月薪过万，计划将主要从百亿流量包、个性化IP打造和多元变现方式三方面，助力优质创作者获得更多收益。

相比于2015年的“千人万元计划”（即至少1000个头条号创作者，单月至少获得1万元的保底收入），此次计划加大了普惠力度，志在服务更多创作者。

洪绯在演讲中透露，今日头条平台内容生态呈现出三大趋势：一，垂直领域增长迅速，情感、数码、钓鱼等14个垂类月消费增长超过100%；二，新作者冷启动友好，2019年9月有9314位创作者首月创作即获10万+；三，短内容受欢迎，微头条、小视频、问答发布量同比增长50%，阅读量增长141%。

按照“创作者收益计划”，今日头条将继续加大优质内容扶持力度，上线微头条流量分成，扩大多体裁创作收益，并上线加油包、粉丝必达工具，百亿流量扶持优质创作者。此外，还将为优质创作者定制独家视频节目，打造创作者个性化IP。

“创作者的内容变现模式将更加丰富多元。除了流量分成、现金激励，还有内容付费、内容电商、直播等方式。”洪绯说。

2018年以来，今日头条平台内容生态升级策略已经初见成效，优质创作者在平台上获得了更多的收入和粉丝。数据表明，过去一年，今日头条助力创作者营收46亿元，百万粉丝创作者的数量同比增长111%。

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