雷军投资小鹏汽车 年轻人的第一辆智能汽车要来了

近日，小鹏汽车官宣C轮4亿美元融资消息。随着这一消息的公布，雷军投资小鹏汽车也成为整个科技产业和汽车产业热议的话题。雷军投资小鹏汽车具体金额并未透露，老股东经纬中国、小鹏汽车创始人何小鹏继续跟投，本次融资后小鹏汽车估值接近40亿美元。



雷军曾造访小鹏汽车

雷军投资小鹏汽车，这也让小米集团的业务版图有望涉猎汽车行业。因此很多业者纷纷谈起了那句经典的名句：年轻人的第一辆智能汽车要来了。

此次雷军投资小鹏汽车，让业界对小米智慧物联生态也产生了诸多遐想。正如雷军说：“小米集团和小鹏汽车在智能手机和智能汽车互通方面，已开展了深入的合作，并取得了丰富的成果。希望通过本次战略投资加深双方在智能硬件和IoT领域的进一步合作。”

本轮融资除4亿美元股权融资外，公司还获招行、中信以及汇丰等多家中外资银行总额达数十亿人民币的无抵押信用贷款。除了小米集团雷军投资小鹏汽车之外，创立以来小鹏汽车获得多家明星公司加持，包括阿里、富士康、IDG、春华资本、晨兴资本等。



何小鹏和雷军

早在今年7月，刚刚搬迁至广州天河新总部的小鹏汽车，迎来小米集团董事长兼CEO雷军、欢聚时代CEO李学凌和金山软件CEO邹涛一行，小鹏汽车董事长何小鹏带他们参观了小鹏汽车的新家。在很多公开场合，何小鹏称雷军为“导师”，关系非同一般。

据路透社援引知情人士称，雷军投资小鹏汽车之后，该笔融资将主要用于自动驾驶相关软件的研发、G3电动SUV车型和P7电动轿车的大规模生产、品牌推广和扩大零售网络。

雷军投资小鹏汽车之后， 年轻人的第一辆智能汽车或许就要来了，你期待吗？

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