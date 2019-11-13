中关村在线消息：“您的双十一快递可能被烧了”，这不是一句玩笑。援引自央视报道，11月12日凌晨，一辆北京开往湖南的百世快递公司物流车在河南安阳起火，车上13吨快递物品焚毁殆尽。



“您的双十一快递可能被烧了”这不是一句玩笑

据现场消防人员介绍，百世快递车厢内包裹重13吨，主要有日用品、百货、食用油、纸巾等。经过两小时扑救，现场大火被扑灭，无人员伤亡。

针对此事件百世快递回应称，“百世快递第一时间启动应对措施，并积极与客户协商，进行货物补发处理和赔付。经统计，约7000余票快件被烧毁。截至目前，大部分补发货物已发出，预计3天内补发完毕。”

不过今日下午，菜鸟网络也通过官方微博辟谣，并表示每年类似“快递被烧”谣言给用户带来极大困扰，影响正常快递服务。由此菜鸟驿站提醒，所有物流信息以快递服务官方信息和物流详情为准，请勿轻信第三方通知，以免给不法分子带来可趁之机。

除了被烧，广大用户的快递也有可能会出现其他延误投送情况。比如国家邮政局已经发出提示，因雨雪天气，新疆沿天山一带、内蒙古东北部、黑龙江东北部、云南西部、海南东部等地部分地区快件作业将受到影响。

另外，今年双十一除了天猫和京东交易额创新高之外，全国快递量也再创新高。国家邮政局数据显示，受电商集中促销活动影响，今年11月11日，中国快递业务量再创历史新高。当日，邮政、快递企业揽收快件达5.35亿件，预计今年双十一旺季高峰时段全行业处理的邮快件业务量将达28亿件。

（文中图片来自央视新闻）

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