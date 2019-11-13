早报：iOS 13.2.2修复杀后台问题 华为麒麟A1将发布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看iOS系统相关消息。

苹果iOS 13.2.2修复频繁杀后台问题，用户反映续航却崩了



苹果iOS 13.2.2修复频繁杀后台问题

苹果iOS 13.2.2虽然修复了iPhone和iPad频繁杀后台的问题，但却带来了另一个问题：续航变差了。



外媒zdnet称，iOS 13.2.2让iPhone的续航从非常好变成非常差了，似乎是此前iOS 13.1.2版本续航bug的死灰复燃，这个问题同样也影响到了iPad，但待机续航表现正常。

外媒称，这个问题似乎并不限于特定的应用程序，而是一个普遍存在的操作系统问题。在多种设备上测试iOS 13.2.2发现，结果类似。

下面消息来自MacBook。



16英寸MacBook Pro外形曝光

苹果最近邀请了部分外国媒体参加产品沟通会，这这款产品很有可能就是 16 英寸 MacBook Pro，如若消息属实，那么苹果依旧可能赶在圣诞购物季来临之前推出 16 寸 MacBook Pro，大概率将在这周的某个时间点采取和 AirPods Pro 一样的直接在官网上架。



根据先前的爆料信息， 16 英寸 MacBook Pro 将在 15 英寸型号模具的基础上，进一步缩小 B 面屏幕三边边框，从而在体积基本不变的基础上搭载 16 英寸屏幕。而供应链方面的消息也显示，16 寸 MacBook Pro 的屏幕将分辨率将由 2880 x 1800 升级至 3072 x 1920，并且不出意外的话也将支持 P3 广色域、原彩显示技术。

下面消息来自微软Xbox

微软预热2019年Xbox大会 称将是历史性一届



微软预热2019年Xbox大会

微软Xbox在海外社交平台预热，今年的X019大会将是历史性的一届，11月14日伦敦见。除了几乎确定要正式登场的《帝国时代4》，当日也是《帝国时代2：决定版》发售的日子。



另外一些可以构成“历史性一届”的元素还包括Xbox Scarlett主机的更多信息、Project xCloud云游戏项目更新、《微软飞行模拟》、主机版“穿越火线”《CrossfireX》等。

下面消息来自Facebook

Facebook推出全线支付服务Facebook Pay



Facebook推出全线支付服务Facebook Pay

Facebook周二宣布推出一项新的支付服务，用户很快就将可在该公司旗下的一系列应用中使用这项服务，这意味着Facebook将与支付服务提供商PayPal旗下服务Venmo展开竞争。



Facebook指出，Facebook Pay与其尚未推出的数字钱包服务Calibra是分开的，后者是该公司颇受争议争议的Libra加密货币项目的一部分。这同时也意味着，Facebook朝着整合旗下各个应用的目标迈出了一步。

下面消息来自“双十一”。

央行首次发布双十一数据：人均花1000块



央行首次发布双十一数据

11月12日晚间，中国人民银行微信公众号发布数据：“双十一”当天网联、银联共处理网络支付业务17.79亿笔、金额14820.70亿元，同比分别增长35.49%、162.60%。



也许你对这个数据没什么直观感受，但它相当于全国人民每人下单超过1笔，人均下单1000元！统计局公布的2018年国内生产总值GDP是90.03万亿元，也就是说，一个“双十一”相当于去年GDP的1.65%！

“网联、银联携手各银行机构和相关非银行支付机构成功完成‘双十一’网络支付清算业务高峰保障工作，支付清算系统安全运行。当日，各支付清算系统运行平稳，支付业务处理高效顺畅。人民银行将继续指导各支付清算机构做好安全生产和服务保障工作，支持各银行机构、非银行支付机构提供更加便捷安全的支付服务，促进支付行业合规稳健发展。”央行表示。

下面消息来自恒大

许家印:恒驰第一款车计划明年上半年亮相 2021年量产



许家印:恒驰第一款车计划明年上半年亮相

恒大在广州举行恒大新能源汽车战略合作伙伴合作峰会。恒大董事会主席许家印表示，计划三年投资450亿元，恒驰第一款车——“恒驰1”计划明年上半年亮相，计划在2021年量产。会上，恒大新能源汽车还与全球前60大汽车零部件供应商签署战略合作协议。



许家印表示，恒大未来全球十大生产基地年产能规划均为50万辆，初期10万辆。未来5-10年，恒大年产规划100万辆；10-15年，达到500万辆。同时，恒大将与科尼赛克合作，年生产1000辆超级跑车。

下面消息来自天猫

天猫再回应“双11数据造假传闻”：已启动司法流程



天猫再回应“双11数据造假传闻”

天猫发言人微博发布长文表示已就“双11数据是假的”谣言启动司法流程，希望再没有这样侮辱大家智商的“智商测试”。不过目前该微博已经删除。



在长文中天猫方面表示，“交易数据造假”的谣言与2015年网络流传的一篇文章几乎完全一致。对于出现这样的舆情毫不意外，这早已成为天猫双11长期以来的标配待遇。天猫双11每年都会有来自全球的数百家媒体在现场一起见证和监督，数据绝对真实准确。天猫已对上述谣言启动司法程序，希望再没有这样侮辱大家智商的“智商测试”。

另外对照自媒体的微博，天猫发言人称，其与2015年流传于网络的一篇文章，除了将亚马逊“贝索斯”的名字改成“马云”外，其他内容几乎完全一致。

下面消息来自华为

华为麒麟A1将在印度发布：蓝牙5.1+BLE 5.1双认证



华为麒麟A1将在印度发布

华为已在印度宣布，将于11月14日举办新品发布会，正式发布麒麟A1。这款处理器最早在IFA 2019上发布，同时它还是全球首款蓝牙5.1、BLE 5.1双认证无线芯片，实现了超高速蓝牙数据传输，拥有高效稳定的连接性能、出色的信号抗干扰能力。这也是为什么麒麟A1会被用在手表、真无线耳机等需要蓝牙支持的设备上。



除了麒麟A1，华为Watch GT 2、HUAWEI FreeBuds 3无线耳机等产品也紧随其后，将于本月底在印度发布。值得注意的是，海报上还印有蓝牙无线耳机、眼镜等图标。

下面消息来自腾讯音乐

腾讯音乐付费用户数量创新高：周杰伦是主要推力



腾讯音乐付费用户数量创新高：周杰伦是主要推力

据腾讯音乐官方给出公告称，2019年三季报显示，他们在线音乐付费用户增速达到了2016年以来的巅峰。2019年第三季度，腾讯音乐娱乐集团总营收同比增长31%至65.1亿元，归属于公司股东净利润10.3亿元。



腾讯音乐娱乐集团表示，公司进一步巩固了宣发能力。细数下来，有三个大事件，一是发行周杰伦单曲《说好不哭》，二是发行Taylor Swift新专辑《Lover》同名主打歌，三是为TFBOYS六周年演唱会提供现场直播。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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