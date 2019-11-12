中关村在线消息：阿里巴巴官方正式公布2019年天猫“双11”购物节最终成交额为2684亿元，再破纪录。



2019天猫双11最终成交额2684亿元 再破纪录

回望今年双十一，天猫的成交速度比去年更快。这个主要是源于阿里云。据悉在平稳度过2019天猫双11流量峰值后，阿里巴巴正式宣布，其核心系统已100%跑在阿里云公共云上，同时中国唯一自研的飞天云操作系统成功扛住全球最大规模的流量洪峰。

不仅如此，2019年天猫双11物流不断刷新历史：当天6小时25分，超过2016年全天6.57亿；10时18分，超过2017年全天8.12亿；16小时33分，再次突破10亿订单；18小时30分，突破去年全天10.42亿。

据阿里巴巴官方此前消息，2019年天猫“双11”物流订单覆盖国家/地区超220个，海外本地钱包为6个，支付结算币种共38种，平台支持语言为18种。

阿里巴巴公布2019年天猫“双11”购物节最受欢迎进口国家/地区，日本、美国和韩国位列榜单前三名。数据显示，2019年天猫“双11”购物节共有全球超过22000个品牌，覆盖品类超过4300个，品牌来自全球78个国家和地区。

2019年双11成交额重要节点：

11月11日1分钟超65亿；

11月11日1分36秒，超100亿；

11月11日5分25秒，超300亿；

11月11日1小时3分59秒，超1000亿；

11月11日1小时26分07秒，成交额超过人民币1207亿元，超过2016年双11全天成交额；

11月11日14小时21分，成交额破2000亿；

11月11日16小时31分，成交额突破去年全天的2135亿元；

11月11日晚间22点28分，2019天猫双11成交额超2500亿元；

11月12日00点00分，2019天猫双11最终成交额2684亿元。

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