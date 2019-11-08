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    微软HoloLens 2国行版发售 价格为27388元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：微软官方今天宣布，HoloLens 2国行版正式上市，设备定价为27388元，并提供两年质量保证。

    微软HoloLens 2国行版发售 27388元

    微软HoloLens 2国行版发售 27388元

    微软HoloLens 2国行版发售 27388元
    微软HoloLens 2国行版发售

    微软官方表示，HoloLens 2将在原有微软中国官方商城的线上模式基础上，新增线下销售模式。

    相比较前一代，HoloLens 2在可视角度、体积、重量等各方面进行了升级改进，可视角度较前代扩大了一倍，且机身材质使用了碳纤维，前后增加了护垫，提高佩戴的舒适性。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7319123.html report 361 中关村在线消息：微软官方今天宣布，HoloLens 2国行版正式上市，设备定价为27388元，并提供两年质量保证。微软HoloLens 2国行版发售微软官方表示，HoloLens 2将在原有微软中国官方商城的线上模式基础上，新增线下销售模式。相比较前一代，HoloLens 2在可视角度、体积、重...
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