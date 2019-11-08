微软HoloLens 2国行版发售 价格为27388元

中关村在线消息：微软官方今天宣布，HoloLens 2国行版正式上市，设备定价为27388元，并提供两年质量保证。











微软HoloLens 2国行版发售

微软官方表示，HoloLens 2将在原有微软中国官方商城的线上模式基础上，新增线下销售模式。



相比较前一代，HoloLens 2在可视角度、体积、重量等各方面进行了升级改进，可视角度较前代扩大了一倍，且机身材质使用了碳纤维，前后增加了护垫，提高佩戴的舒适性。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软HoloLens 2国行版发售 价格为27388元http://news.zol.com.cn/731/7319123.html