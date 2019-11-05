孙宇晨百万年薪聘请罗永浩 罗永浩谢绝币圈邀请

罗永浩一直是科技圈里面的话题人物，根据近期的法院判决，因为拖欠货款的罗永浩被列入老赖名单，被限制乘坐飞机高铁，进行高消费。最近老罗可以说是跌到了谷底，没想到币圈大佬孙宇晨最近在微博上对老罗发出邀请，希望聘请罗永浩。



罗永浩文章感动孙宇晨

孙宇晨表示，昨日看到罗永浩老师的文章很感动，转发力挺，表明自己的态度。一方面表达对于创业者敬意，一方面让供应商拿到款项，实现双赢。

对于跟罗永浩的合作，孙宇晨直言，百万只是个数字，千万追加也是个态度，具体只要罗老师愿意，我们可以谈出一个满意的合作方案！最终弘扬永不言败的创业精神！

不过孙晨宇的好意并没有被罗永浩所接受，今日凌晨，罗永浩发布微博称：“感谢币圈的朋友们看得起我，但发币我自己也会，只是没打算做，不管怎么样，谢谢你们的好意。”



罗永浩谢绝币圈邀请

11月3日晚间，针对相关报道，罗永浩晚间在微博上发长文回应，称自从去年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠债6个多亿。但在过去10个月里，已经还掉3个亿左右的公司债务，个人帮公司还了其中的数千万。

此前的10月31日，原锤子科技COO、字节跳动新石实验室总裁吴德周在坚果手机新品发布会上表示，今年初，坚果手机团队整体加入字节跳动，罗永浩已经离开了坚果手机团队，感谢他过去几年为公司的付出，也感谢罗永浩对这次发布会的帮助和支持。

他还表示已经还掉了3个亿左右的公司债务，这期间公司质押股权和变更法人之类的行为，也是为了还债工作所必须的继续经营需要，不是为了赖掉公司债务。

最后，他向债权方、投资人和所有关心锤子科技的朋友表示道歉，锤子科技还是会继续做下去，个人也会以“卖艺”之类的方式像马克吐温和史玉柱一样偿还债务。



罗永浩长文

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