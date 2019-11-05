Google Play美国区推Play Points奖励计划

中关村在线消息：据悉，谷歌在今日向美国Android用户推出了“Play Points”奖励计划，注册该计划后，您购买的每个应用程序，电影，书籍，订阅服务或应用程序内物品都会为您带来Play积分。



Google Play美国区推出Play Points​奖励计划

按照积分等级，可以自动解锁相应的奖励优惠，总共有四个等级-青铜，白银，黄金和白金。

每个等级都会稍微提高您的积分积累率（从x1开始，然后增长到x1.4），同时还会增加您在每月特殊活动中可以获得的积分。

自然等级越高享受的福利也越多，例如白金等级可以获得“来自资深代理商提供的高级支持”，黄金等级用户可以获得“每周最高200点奖励”等等。

除了解锁新的奖励等级之外，您的Play积分还可以兑换付费游戏、游戏内购元素或者Google Play Credit。如果兑换为Google Play Store现金，那么可以直接在Play商城上充当现金进行购买。

如果用户不喜欢花钱赚取积分的想法，那么Google也可以满足用户的赚积分需求。有一种免费的赚取积分的方法：安装“精选”游戏和应用程序，这些游戏和应用程序可能会随着时间推移而轮换。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Google Play美国区推Play Points奖励计划http://news.zol.com.cn/731/7315783.html