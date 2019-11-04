中关村在线消息：据外媒报道，谷歌Chorme浏览器被发现存在两处高危漏洞。目前黑客已经开始利用这些漏洞对用户的电脑进行恶意攻击。好在目前，谷歌已经开始行动。



Chorme浏览器爆严重漏洞 黑客已开始行动

Chrome安全小组表示，Chorme浏览器上发现的漏洞是use-after-free形式漏洞，它允许黑客在受感染设备上执行任意代码。分别是存在于浏览器的音频组件（CVE-2019-13720）中，以及存在于PDFium库（CVE-2019-13721）中。并且Windows、macOS和GNU/Linux三大平台版本均受影响。

这两个漏洞的严重程度都很高，两者均允许黑客在Chorme浏览器中执行任意代码、获得敏感信息甚至绕过主机未经授权的安全机制完全操控电脑。据卡巴斯基称，该漏洞被黑客用于进行水坑攻击（也称WizardOpium）的活动。攻击疑似来自Darkhotel的网军，其入侵了一个韩国网站，并挂上了js脚本。

在此次攻击中，漏洞利用代码进行了混淆处理，而该代码还有很多的调试代码。该0Day利用两个线程之间缺少适当的同步这一特点，造成竞争条件错误，这使得攻击者处于网站权限的解放状态，从而导致越权代码的执行。

发布这两个漏洞的紧急补丁程序并修复了漏洞，Chorme浏览器稳定版已经升级至78.0.3904.87，建议所有Chorme用户尽快升级至最新版本。

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