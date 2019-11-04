苹果AirPods Pro太过热销 真正手快有手慢无

苹果旗下产品众多，但真正广受好评并且备受追捧的当属AirPods系列耳机，因为这对于苹果用户来讲真的是太方便了。就在前不久苹果正式发布AirPods Pro之后，没想到因为太过热销导致了苹果官网延迟发货，目前延长时限为2-3周。



苹果AirPods Pro

当然，如果着急购买的用户，还是可以通过其他的渠道进行购买，比如去一些线下的店面去碰碰运气。截止到发稿时，我们看到京东商城显示为预约抢购的状态。

AirPods Pro利用两个麦克风支持主动降噪，根据个人耳形以及佩戴贴合程度进行调节降噪，能够消除背景噪音。



苹果AirPods Pro

AirPods Pro的驱动单元可以实现20Hz的低音，同时还支持通透模式，切换之后可以让用户更好的听到环境音。

AirPods Pro的第一个麦克风采用外向式设计，检测环境外部噪音，第二个麦克风采用内向式设计，检测耳内噪音。



苹果AirPods Pro

AirPods Pro依然搭载了H1芯片，可以实现最长5小时的续航，在主动降噪模式下，单次使用可以最长4.5小时，通话时间3.5小时，配合充电盒可以使用超过24小时的聆听时间。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果AirPods Pro太过热销 真正手快有手慢无http://news.zol.com.cn/731/7314509.html