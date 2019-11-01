中关村在线消息：近日据外媒消息称，知名域名注册商 Web.com 遭遇了黑客攻击和数据泄露。后续发现，它的两家子公司Network Solutions 和 Register.com也未能幸免。







黑客攻破Web.com防线 客户私密信息将泄露

据了解，此事发生在 8 月下旬，但直到几周前才被该公司觉察到。攻击者能够访问到有关客户的私密信息，但 Web.com 未透露有多少人受到影响，外界猜测数以百万计。



Web.com 解释称：“攻击者访问到了客户的联系方式，包括姓名、地址、电话号码、电子邮件地址、以及该公司向特定账户持有人提供的服务的信息”。

虽然Web.com 强调攻击者未能访问到信用卡和付款信息，但仍建议客户更改相关密码。

Network Solutions 和 Register.com 亦发表了相同的安全声明：“我们于 2019 年 10 月 16 日认定，第三方在2019 年 8 月下旬获得了对我司有限数量的计算机系统的未经授权访问”。

事件发后，该公司立即携手一家独立的网络安全公司开展全面调查，以确定受影响的特定数据和客户范围。同时将此事上报给联邦当局，并正在向受影响的客户发去通知。

两家公司声称维护客户信息是其核心使命，其致力于保护客户免受信息被滥用的侵害，在网络安全方面展开了大量投资，并将持之以恒。

但出于账户信息可能已被滥用的顾虑，我们还是建议客户修改相应的密码，毕竟攻击者可能已经摸到了数百万客户的信息。至于相关调查进展，还请留意后续的报道。

（文中图片来自互联网）

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