中关村在线消息：据悉，谷歌在今天宣布扩充Google Stadia的首发支持设备规模，继Pixel 3系列、Pixel 3a系列之外还添加了Pixel 4系列和Pixel 2系列四款机型。



Google Stadia支持设备：Pixel4至Pixel2系列

据了解，谷歌的视频游戏流媒体平台将于2019年11月19日上线，届时部分Android和iOS设备都可以访问Stadia应用程序。

Stadia应用程序将具有两个独立的可用性层。其中一层所有移动设备（包括iPhone、iPad和兼容该应用的Android设备）都可以使用，能够下载该应用、创建游戏账号，通过该应用购买游戏等等。大部分运行Android M（及更高）或者iOS 11（及更高）的设备都可以运行。

今天谷歌确认Pixel 2系列、Pixel 3系列、3a系列和4系列设备都能够在Google Stadia上畅玩游戏。谷歌还承诺在2020年将会让更多设备获得支持。此外，谷歌还确认，Google Stadia将可在运行Chrome操作系统的平板电脑上使用。

在Google Stadia首发支持设备包括：

任意能够运行最新版本的Google Chrome浏览器（Mac OS，Windows，Linux）的计算机

Google Chromecast Ultra

Stadia游戏手柄

Google Pixel 2、2 XL

Google Pixel 3、3 XL

Google Pixel 3a，3a XL

Google Pixel 4、4 XL

运行iOS 11或更高版本的iOS设备（仅帐户管理）

运行Android 6.0或更高版本的Android设备（仅帐户管理）

（文中图片来自互联网）

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