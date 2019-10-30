中关村在线消息：今日据外媒消息，索尼公司宣布将从明年1月30日开始关闭PlayStation Vue。



索尼决定将于明年1月底关闭PlayStation Vue

在上周末，有报道称索尼正在为其Playstation Vue业务寻找买家，这表明索尼的流媒体电视服务前景不明朗。

索尼互动娱乐公司副总裁John Kodera在一篇博客文章中写道，索尼做出这一决定的原因是，这个被他称为“竞争激烈、内容和网络交易昂贵的付费电视行业”发展缓慢。

据报道，PlayStation对此仍在不断地消耗现金，而索尼也在努力地应对高昂的节目制作成本。

Kodera表示，电影和电视内容仍将通过PS4上的PlayStation商店及其广泛的合作伙伴娱乐服务提供给消费者。

他补充道：“现在市场上有1亿台PlayStation 4s，而我们的社区继续在不断发展壮大。我们将继续通过网络提供最佳的娱乐体验以及其他关键的游戏服务，包括PlayStation Now和PlayStation Plus。”

索尼公司将把重点转移到游戏业务上。PlayStation Vue于2015年推出，是一项顶级的互联网电视服务，其提供大量不同的频道、月费40美元。2017年，索尼放弃了更便宜的Slim转而支持PlayStation Vue。

（文中图片来自互联网）

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