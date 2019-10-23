骁龙855Plus+90Hz电竞屏 游戏丝般顺激情不断电

自骁龙855问世以来，先进的7nm制程工艺和5G连接能力为手机产业开启新篇章。紧随其后的骁龙855 Plus更是通过新特性和高性能的全面进化，进一步催生了游戏手机的新风潮。如今，游戏手机已成为玩家新宠，并引领2019年度手机行业新趋势。



OPPO Reno Ace打出“超级玩家手机”的旗号

谈到游戏手机，无论是黑鲨2、ROG2、红魔3s，还是最新的Reno Ace，其中任何一款面世都能在业界引起不小的震动，这足以说明游戏已然成为更多手机用户切身需求。最新发布的OPPO Reno Ace更是打出了“超级玩家手机”的旗号，不免令人平添几分期待。

通过一番深度的体验，我们对OPPO Reno Ace评价为：“游戏丝般顺滑，激情无惧断电。”那么这种绝佳的游戏体验从何而来，且听我细细道来。

强大性能玩得“顺”

想要让手机的游戏体验玩得“顺”，强大的性能以及对诸多全新游戏特性的支持自然是一切的根基，手机中CPU和GPU以及周边硬件配置成为关键。因此OPPO Reno Ace和其他旗舰机游戏手机有了同样的选择——采用了最强移动平台骁龙855 Plus。



几乎所有游戏手机均基于骁龙855 Plus打造

之所以这些主打游戏的旗舰手机均采用骁龙855 Plus，其中一个关键因素在于855 Plus实现了接近3GHz的极高频率，整体获得15%的性能提升，大幅提升游戏性能的同时实现超高的功效，并对True HDR、PBR、Vulkan 1.1等新特性提供完整支持。

骁龙所倡导的Elite Gaming并非仅仅是性能和特效这么简单，它更像是一个为游戏而生的平台，还提供对LPDDR4X内存和高速UFS 3.0高速闪存等诸多新特性的支持。骁龙Elite Gaming作为一套提升游戏体验的整体解决方案，打造了游戏手机的新高度。



主流游戏均可获得极为顺畅体验

骁龙Elite Gaming的出现，已然成为手机游戏发展的核心推动力。因此我们可以看到如《王者荣耀》、《和平精英》等热门游戏开始支持极清画质、电影特效等新特性，加之OPPO独有的GCP超现实画质增强技术应用，从而令玩家获得更逼真的视觉体验。

经过我们此前的多番体验，骁龙855 Plus目前应对市面上所有的手机游戏完全绰绰有余，几乎全部处于60FPS“满帧”的状态。OPPO Reno Ace在如此豪华的配置加持下，自然也不例外。而这一次，我们要给这款“超级玩家手机”增加一些全新的挑战。

90Hz游戏更加“滑”

得益于骁龙855 Plus移动平台强大的性能提升，如今手机游戏生态也发生了巨大的变化。此前手机游戏多以消除、塔防等休闲类游戏为主。以强大的性能作为支撑，如今竞技类、竞速类逐渐成为玩家的新宠，彻底改变了手机游戏“弱鸡”的形象。



Reno Ace采用90Hz电竞屏

除了强大的骁龙855 Plus，Reno Ace更采用了比较前沿的90Hz“电竞屏”。90Hz指的是屏幕的刷新率，其数值越高便可以承载的游戏帧率峰值也更高，当然对性能的需求也更大。用一句话来形容90Hz电竞屏的“滑”，很多玩家说“用了再也回不去”！

正因骁龙855 Plus强大的性能作为支撑，令90Hz高刷新率电竞屏得以在移动游戏领域推广开来，并催生出越来越多原生支持90FPS极限帧率的手机游戏。比如我们今天将在Reno Ace上体验的最新版《QQ飞车》，便是其中之一。



90Hz+90FPS下的《QQ飞车》玩的更“滑”

90Hz电竞屏和90FPS极限帧率的双重加持，彻底打开了骁龙855 Plus的性能封印。相较普通屏幕60FPS上限而言，Reno Ace在上手那一刻的畅快感完全可以用一个字来形容，那就是“滑”。仿佛手机更容易理解你的意图，让你做出更漂亮的甩尾和漂移。

当然，这种主观感受只有在真正玩过以后才深有体会。如果要给这种顺滑的主观感受通过可量化的客观数据来进行呈现的话，那么Reno Ace在运行《QQ飞车》平均77帧率的表现，要比其他手机普遍55-60的帧率表现，大约提升了40%左右的流畅度。

激情游戏不惧断电

顺滑的绝佳体验点燃了玩家们的游戏激情，但是如果爽不了多久就没电了，这显然是一件十分扫兴的事情。提升游戏场景的续航表现，这在我们看来几乎和游戏性能表现同等重要。但想要做到这一点，却是一个极为复杂的系统性工程。



充电5分钟，开黑2小时

就在OPPO Reno Ace的发布会上，那一句“充电5分钟，开黑2小时”给我们留下了极为深刻的印象。同样是充电5分钟，从多年前的“通话2小时”再到如今的“开黑2小时”。不得不说，“续航优化”和“快充技术”的双重驱动，为我们带来了更棒的游戏体验。

骁龙855 Plus强大的能耗比带来更出色的续航优化，其内部采用了大小核调度策略与负载均衡技术，让CPU不同核心之间的性能功耗等级细分更加多样化，可以确保超强的游戏性能持续稳定输出，并带来更低的发热和更长的续航表现，让玩家玩得更尽兴。



感受下这快到起飞的充电速度！

而在另外一条路径上，65W超级快充的加持成为Reno Ace一大亮点，其“边玩也能边闪充”的能力也让玩家尽情游戏无惧断电。65W超级快充这一“壮举”的得以实现，高通QC快充协议以及OPPO SuperVOOC 2.0技术成为关键。

高通的QC快充协议更像是一栋建筑的主体框架，树立充电环节各个规范。而OPPO则在这样的框架基础上，通过串联双电芯设计、GaN（氮化镓）功率器件、VFC 快充算法等“黑科技”，最终实现30分钟内充满4000mAh的电池惊人效果。

写在最后：登顶之作绝非虚名

凭借骁龙855 Plus的强大性能以及90Hz电竞屏的加入，OPPO Reno Ace为玩家提供了丝般顺滑的游戏体验，3000元左右的定价亦彰显其诚意和性价比。加之OPPO引以为傲的65W超级快充技术，这让Reno Ace成为ZOL热门手机排行的登顶之作。



OPPO Reno Ace登顶热门手机排行

通过一番体验，这款手机出色的游戏体验“绝非虚名”。OPPO官方将其定义为“超级玩家手机”，Reno Ace完全衬得起这样的赞誉。同时我们发现，在ZOL热门手机TOP5榜单当中，基于高通骁龙855 Plus的产品占据4个席位。由此来看，买热门旗舰或游戏手机认准骁龙855 Plus移动平台，这显然已经成为玩家们公认的最佳选择。

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