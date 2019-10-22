中关村在线消息：近日据外媒CNET报道，Facebook首席执行官马克·扎克伯格周一在接受NBC News采访时表示，他正在努力提高自己的“沟通技巧”。



扎克伯格自嘲给人留下“呆板”的印象

他正在处理许多人长期以来怀疑的事情：当他试图就他公司事物与外界交流时，他并不是最热情的人。他表示他正在努力改变这种观念以及他的人际交往能力。

扎克伯格接受了NBC《Nightly News 》节目主持人Lester Holt的采访。在采访之际，Facebook推出了几项举措，这些举措表明该公司将如何为选举安全做准备。

被问及其是否是公司的最佳沟通者时，扎克伯格表示：“从历史上看，我在表达自己方面存在困难。我给人留下了呆板的印象。”

他表示：“这是我成长过程中要提升的事情之一，我需要更好地经营这家公司。”

他认为，自己的公众形象问题不仅仅是他自己的错。“自19岁起，我就一直受到公众的关注，我的个人经历很多是人们对你说了很多假话。”

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