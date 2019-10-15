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    黑鲨手机黑鲨 游戏手机2 Pro（12GB/128GB全网通）

    黑鲨2 Pro推出“疾风橙”版本 10月18日开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，黑鲨游戏手机官微宣布推出黑鲨游戏手机2 Pro全新版本——疾风橙配色，新版本将于10月18日上午10点正式开售，售价为2999元（12GB+128GB）。

    黑鲨2 Pro推出“疾风橙”版本 10月18日开售
    黑鲨游戏手机2 Pro推出全新疾风橙配色

    据介绍，黑鲨游戏手机2 Pro疾风橙版整体基本与其他版本保持一致，仅在机身的配色方面有所区别。机身背部依然为金属和玻璃的拼接设计，不过配色上却采用了橙色+银灰色的设计，大面积的橙色元素覆盖也显得电竞气息十足。

    黑鲨2 Pro推出“疾风橙”版本 10月18日开售
    黑鲨游戏手机2 Pro采用上下对称式屏幕

    配置方面，黑鲨游戏手机2 Pro正面采用上下对称式的6.39英寸的AMOLED显示屏，屏幕分辨率为1080×2340，还升级了90Hz刷新率，并且在屏幕上下方均配备了双扬声器的设计。背部则搭载了规格为4800万像素+1200万像素的双摄组合。

    核心配置方面，黑鲨游戏手机2 Pro搭载了高通骁龙855 Plus旗舰处理器，并配备12GB+128GB存储组合，性能相较于前代产品拥有不小的提升。机身内置4100mAh容量电池，并支持高通QC 3.0快充协议。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：黑鲨2 Pro推出“疾风橙”版本 10月18日开售http://news.zol.com.cn/729/7293839.html

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