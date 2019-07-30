一文看懂黑鲨游戏手机2 Pro 这价格你接受吗？

就在刚刚下午，黑鲨游戏手机2 Pro正式发布，针对这款号称为游戏而生的机型，它长什么样、配置如何、针对游戏有哪些特殊设计，以及它卖多少钱，我们就发布会的信息进行了整理，让大家一文就能看懂。废话不多说，我们下面正式开始。



01 外观设计





黑鲨游戏手机2 Pro正面采用了一块6.39英寸的AMOLED全面屏，取消了钻孔设计以保证游戏画面的完整性。

背面的设计元素整体仍然体现出了“X”的形态，通过金属中断+双翼玻璃+导流曲线的材质元素搭配，表现游戏手机面向受众的未来感和速度感。

在“光污染”上，黑鲨游戏手机2 Pro的灯效也进行了升级，更多的发光灯条，可以根据游戏不同变化灯光色彩。

配色上，这次黑鲨游戏手机2 Pro提供了电鸣黑、冰魄灰、风行蓝、极风橙、流光紫5种配色。

02 性能配置





在核心配置方面，黑鲨游戏手机2 Pro搭载最新的高通骁龙855 Plus芯片，采用UFS 3.0闪存技术，提供12GB运存+128GB内存和12GB运存+256GB内存的规格选择，官方宣称安兔兔跑分为500610分。

电池配置方面，黑鲨游戏手机2 Pro采用4000mAh大容量电池，支持27W快充，支持游戏中快充，搭配AI智能省电系统。

拍照方面，黑鲨游戏手机2 Pro采用背面双摄设计，支持超级夜拍。主摄为4800万像素，索尼IMX586传感器 ，f/1.75光圈，6P镜头模组；副摄为1300万像素，f/2.2光圈。

03 游戏散热设计





针对游戏散热问题，黑鲨游戏手机2 Pro采用新一代液冷3.0+技术。一方面，采取作用于芯片级别的金属熔接工艺，使所有的发热模块与散热组件直接接触。

另一方面，采用热源分散设计，双驱液冷组件，形成双区散热。据官方称，黑鲨游戏手机2 Pro的测试温度比黑鲨游戏手机2下降2.6℃。

同时，在背面的双翼玻璃增大了覆盖面积，也让玩家手持时减少与发热区域的直接接触，体感上的温度再次下降。

04 游戏观感设计





黑鲨游戏手机2 Pro采用的是一块6.39英寸的AMOLED全面屏，支持蓝光护眼，支持全程DC调光

黑鲨游戏手机2 Pro采用了一块独立显示芯片，支持游戏夜景增强、对比度增强、色彩增强、HDR视效、MEMC智能运动补偿技术、True View Display色彩还原技术以及游戏色彩自定义等针对游戏视觉的技术。

05 游戏操控设计





黑鲨游戏手机2 Pro的触控采样较之前的2代得到了大幅提升，现在多点触控的触控采样率也达到了240Hz，屏幕响应速度提高至34.7毫秒，操控精度提升至0.3毫米。

黑鲨游戏手机2 Pro同时采用了屏幕压感技术Magic Press 2.0技术，在按压操作手感上也得到提升。

通过官方外设组件，还可以将黑鲨游戏手机2 Pro组装成使用手柄的掌机，并通过扩展坞将手机屏幕投射到电视上作为游戏主机使用。

06 游戏系统设计





黑鲨游戏手机2 Pro将内置游戏Dock系统升级至了4.0版本，针对游戏场景进行深度定制，支持电话拒接、游戏录制、性能监控、防止误触、手游加速器等特性。

此次系统方面还将支持游戏画中画功能，可以在玩游戏的同时调用QQ、微信和浏览器到游戏窗口进行操作。

在游戏合作方面，黑鲨游戏手机2 Pro与《剑网3指尖江湖》《王牌战士》《跑跑卡丁车》等是多款游戏达成深度合作，针对这些游戏有特殊的优化和功能增强。

07 发售时间及价格





黑鲨游戏手机2 Pro 12GB+128GB版本售价为2999元，12GB+256GB版本售价为3499元。

手机将于7月30日18：00开启预售，8月2日上午10：00全平台开售，渠道包括黑鲨官网、京东、天猫等平台，并将于8月2日上午10：00在ChinaJoy黑鲨和小米展台现场销售。

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