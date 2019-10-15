一加7T系列发布：售2999元起 搭骁龙855 Plus

中关村在线消息：今日一加在北京召开发布会，正式发布一加7T系列手机产品，包含：一加7T、一加7T Pro以及一加7T Pro迈凯伦版，提供冰际蓝，冰川银色等配色供消费者选择，售价2999元起，将在今日下午6点正式开启预售。





核心硬件关键词：90Hz屏、骁龙855 Plus





一加方面表示，一加7T依旧是8mm整机厚度，3.2mm金属中框，20：9的屏幕设计，使一加7T系列拥有更高的颜值及顺滑的手感。





一加7T全系标配90Hz刷新率屏幕，该屏幕为6.55英寸2400×1080分辨率AMOLED显示屏，峰值亮度为1000尼特，支持HDR10 +，搭载屏下指纹，并且还通过了HDR 10+显示标准。同时一加7T也支持DC调光，并减少了40%有害蓝光。

机身背部摄像头部分采用了环形设计，后置的三摄分别为4800 万像素的索尼 IMX586 主摄、1600 万超广角镜头及 1200 万长焦镜头。除了创建的夜景和人像之外，一加7T还拥有独立驱动的微距马达，使得1600万像素镜头在配合像素微距功能情况下，能够拍摄出类似植物叶脉等像素点的照片。





在视频拍摄方面，一加7T三颗摄像头全部支持视频拍摄，用户可以在主摄像头、广角和长焦三个摄像头之间随时切换。同时一加在抖动问题上也带来了专业的防抖功能：一加不抖。一加不抖采用了精度更高的陀螺仪，以及全新的防抖算法。



一加7T将采用骁龙855 Plus处理器

一加7T将采用骁龙855 Plus处理器，主频为2.96GHz，图形处理能力提升15%，支持UFS3.0使智能手机的最快读写速度，比上代提升了79%。另外为了提升流畅度，一加还重写性能调度算法，满足用户的操作。给每一帧40毫秒滑动响应时间，速度提升38%。

性能提升下之下是游戏体验的飞升。一加手机官方表示，《和平精英》《王牌战士》《堡垒前线》《QQ 飞车》《穿越火线》《量子特攻》《新笑傲江湖》等七款手游将全部支持90Hz高刷新率模式。



一加7T搭载3800毫安电池

其他方面，一加7T搭载3800毫安电池，支持Warp Charge 30T快充，可以做到30分钟充电70%。支持杜比全景声的双扬声器，独立驱动的 Haptic 振动马达。



一加7T Pro



一加7T Pro摄像头参数

至于一加7T Pro在硬件配置上基本与一加7T相同。不过在手机背部摄像头排列方式上采用的是纵向三摄排列，三摄像头参数上也有差距，即一加7TPro的长焦镜头为3倍。



一加7T Pro新增海月蓝配色

一加7T Pro采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。

一加7T Pro迈凯伦版本，该机与顶级迈凯伦超跑一样采用石墨碳纤维纹理。并且迈凯伦Speedtail车身上的元素融入了一加7T Pro迈凯伦版本中。







一加7T Pro迈凯伦版本

氢OS10.0来了 搭载一加语音助手——小布





一加本次发布会上正式发布了智能语音助手：小布。并且一加车载语音助手也一并发布，据悉一加车载语音助手的语音识别率达到93%的准确率。





另外，氢OS10.0可支持多功能NFC功能，门禁卡小区门禁卡均可由手机代替。





禅定模式上氢OS10.0也做了改进，即让用户在重度使用手机后，可以有更好的自我空间，这也是一加在“成为更好的自己"做出的大胆尝试。





同时一加7T搭载全面屏手势操作，并且一加7T上市搭载基于Android10的氢OS10.0系统。

上市以及售价信息















一加7T以及一加7T Pro和一加7T Pro迈凯伦版将在10月15日18：00点正式开始预售。10月22日上午10点正式开售，并且一加官方还提供了最高500元的置换补贴。





售价方面：

一加7T：

8GB+128GB售价2999元

8GB+256GB售价3199元

一加7T Pro：

8GB+256GB售价4599元

一加7T Pro迈凯伦限定版：

12GB+256GB售价5299元

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