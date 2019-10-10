LG V50S ThinQ双屏5G手机发布 售价超8000元

中关村在线消息：据外媒报道，LG近日在韩国本土正式发布了V50S ThinQ机型，该机不仅延续了之前的双屏设计，还升级了5G网络，售价为1199美元（约合人民币8500元）。



LG V50S ThinQ正式发布

据了解，LG V50S ThinQ整体依然延续前代产品的基本配置，正面采用一块6.4英寸水滴显示屏，分辨率为3120×1440，屏幕纵横比为19.5:9。该机可通过Dual View手机壳变身为“双屏手机”，副屏是一块分辨率为2160×1080的6.2英寸显示屏。



LG V50S ThinQ可通过保护壳变为“双屏手机”

核心配置方面，LG V50S ThinQ依然搭载了高通骁龙855处理器，内置高通骁龙X50 5G调制解调器，配备6GB+128GB存储组合，机身内置4000mAh电池，支持21W快充规格。

拍照方面，LG V50S ThinQ的后置相机采用了双摄方案，规格分别为1200万像素主摄+1300万像素超广角镜头；前置相机则为3200万像素。

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