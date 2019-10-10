阿瓦隆A11矿机新品实现量产 单机算力高达73T

中关村在线消息：2019年10月10日，比特币行情在短期跌破8000美元大关后，今日出现强力反弹，目前已经站稳8500美元上方。随着今年以来比特币行情出现大幅上扬的趋势，矿机再度炙手可热。



今日比特币行情站稳8500美元上方

在此关键节点，阿瓦隆宣布全新A11系列矿机新品实现量产，单机算力实现73T，平均功耗46J/T，对比特币行情起到了极大的提振作用。



阿瓦隆A11系列矿机单机算力接近73TH/s

在阿瓦隆全新发布的A11系列矿机新品当中，A1166额定算力接近73TH/S，能耗比为46J/T。A1146额定算力为61TH/S，能耗比为55J/T。

阿瓦隆A11是目前市场上单机算力最高的比特币矿机之一。



阿萨瓦A11单机算力72.61T接近73T

阿瓦隆销售总监陈峰称，A11系列第一批矿机已经量产，前期，因为怕延期交货造成客户损失，这批矿机并未大规模公开预售，主要针对几个大客户，11-12月的A11期货已基本售罄，现在可以预定1月份的期货。

目前，A10、A11新意向订单已有近50万台，预计2020年全年将超过100万台。陈峰称，功耗更低，性能更强的7纳米和5纳米矿机也已经在路上。

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